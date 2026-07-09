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09.07.2026 14:56

Η Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε τις συζύγους των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (και δύο… «Πρώτους Κυρίους») – (Photos)

09.07.2026 14:56
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Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Τσανκάγια τις συζύγους των ηγετών του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Συζήτηση για τα παιδιά και την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Η Εμινέ Ερντογάν συμμετείχε μαζί με τις συζύγους των ηγετών σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Παιδιά, Τεχνολογία και Ασφάλεια: Προστατεύοντας την Επόμενη Γενιά».

Στην ομιλία της για το θέμα, η Εμινέ Ερντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Οι αλγόριθμοι, λειτουργώντας σύμφωνα με την ακόρεστη όρεξη της οικονομίας της προσοχής, διαμορφώνουν το μυαλό και τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. Έρευνες δείχνουν ότι το ένα τρίτο των νέων προτιμά να μιλάει με την Τεχνητή Νοημοσύνη παρά με ανθρώπους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον ο έμπιστος φίλος και ο μέντορας της νέας γενιάς… Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε: “Ποιος εκπαιδεύει το μυαλό και τη συνείδηση των παιδιών μας;” Το ζήτημα εδώ δεν είναι απλώς το επικίνδυνο περιεχόμενο. Το ζήτημα είναι ότι η προσοχή, η περιέργεια και ο χρόνος των παιδιών μας μετατρέπονται στην πρώτη ύλη της νέας εποχής. Το ζήτημα είναι ότι μια χούφτα εταιρειών, από μια κοιλάδα λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποφασίζουν τι θα βλέπουν και τι θα πιστεύουν δισεκατομμύρια παιδιά. Και απέναντι σε αυτόν τον τεχνο-αποικιοκρατισμό, του οποίου το έδαφος είναι το μυαλό και το μέταλλο είναι η προσοχή, τα παιδιά μας είναι τα πιο ευάλωτα».

Στη συνέχεια είπε στα γαλλικά «Καλώς ήρθατε» στην Μπριζίτ Μακρόν, για την οποία είπε ότι είναι μία έμπειρη παιδαγωγός που εφιστά εδώ και καιρό την προσοχή στις επιπτώσεις του ψηφιακού κόσμου στα παιδιά.

Ομιλίες εκφώνησαν επίσης οι σύζυγοι των Προέδρων της Λιθουανίας (Ντιάνα Ναουσεντιένε), της Φινλανδίας (Σουζάν Ελίζαμπεθ Ίνες-Στουμπ), της Ρουμανίας (Μιραμπέλα Γκραντινάρου), της Πολωνίας (Μάρτα Ναβρότσκα), της Ουκρανίας (Ολένα Ζελένσκα), της Νότιας Κορέας (Κιμ Χέα Κιουνγκ), της Σλοβενίας (Ούρσκα Μπάτσοβνικ Γιάνσα), της Αλβανίας (Λίντα Ράμα), του Τσέχου Πρωθυπουργού (Μόνικα Μπαμπίσοβα), της Δανίας (Μπο Τένγκμπεργκ), της Ελλάδας (Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη), του Μαυροβουνίου (Μιλένα Σπάιτς), της Εσθονίας (Έβελιν Όρας), του Καναδά (Ντιάνα Φοξ Κάρνεϊ), της Γερμανίας (Σαρλότε Μερτς) και του συζύγου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Χάικο φον ντερ Λάιεν).

Οι… «Πρώτοι Κύριοι»

Δύο άνδρες τράβηξαν την προσοχή: ο Χάικο φον ντερ Λάιεν, σύζυγος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Μπο Τένγκμπεργκ, σύζυγος της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, συμμετείχαν στο πρόγραμμα των συζύγων των ηγετών.

Η τουρκική κουζίνα

Μετά τη στρογγυλή τράπεζα, η Εμινέ Ερντογάν παρέθεσε γεύμα στις συζύγους των ηγετών του ΝΑΤΟ, με εδέσματα της τουρκικής κουζίνας, όπως φάβα, αγκινάρες, κολοκυθοανθοί γεμιστοί και ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα, κεσκέκ και φράουλες Emiralem.

Ακολούθησε οικογενειακή φωτογραφία.

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