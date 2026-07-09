Επικοινωνία Βασίλη Κικίλια με τη ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά

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Τη ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, η οποία κατάφερε να σώσει έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, κάλεσε τηλεφωνικά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός τη συνεχάρη για την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, επισημαίνοντας ότι η πράξη της αποτελεί παράδειγμα αυταπάρνησης και ουσιαστικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Κασπίρη θα βρεθεί στο υπουργείο Ναυτιλίας την ημέρα του ρεπό της, προκειμένου να τιμηθεί για την πράξη της. Πρόκειται για μια κίνηση αναγνώρισης προς μια νέα γυναίκα που, χωρίς δεύτερη σκέψη, έκανε αυτό για το οποίο εκπαιδεύτηκε: να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συγκίνηση στην Κεφαλονιά, καθώς η επέμβασή της αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφάλεια έξι λουομένων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και δύο παιδιά.

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