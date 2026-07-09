Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται εργοστάσια.

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