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09.07.2026 15:38

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

09.07.2026 15:38
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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται εργοστάσια.

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 15:56
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