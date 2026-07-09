Δίκη Λιγνάδη: «Παίρνεις έναν 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και του κάνεις αυτό; Ήταν βάρβαρο» κατέθεσε ένας από τους καταγγέλλοντες

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Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες της γνωριμίας του και της συμβίωσής του με τον πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, που κάθεται στο εδώλιο του Εφετείου κατηγορούμενος για τρεις βιασμούς ανηλίκων, περιλάμβανε η κατάθεση του ενός εκ των τριών καταγγελλόντων.

Με την κατάθεση του 29χρονου σήμερα άνδρα, άνοιξε ο κύκλος των καταθέσεων στην δίκη ενώπιον του ΜΟΕ του ηθοποιού.

Ο καταγγέλλων, ουκρανικής καταγωγής, περιέγραψε στο δικαστήριο ότι το 2015 ο κατηγορούμενος που τον είχε δει στην γειτονιά του Αγίου Παύλου, τον προσέγγισε μέσω social media.

Ο μάρτυρας περιέγραψε όσα καταγγέλλει ότι βίωσε ο ίδιος, αλλά και όσα είδε να συμβαίνουν με τον κατηγορούμενο και άλλα ανήλικα παιδιά κυρίως από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Αντλούσε πληροφορία για κάθε παιδί και μετά δρούσε ανάλογα με το πόσο αδύναμο ήταν, όπως έκανε με εμένα» ανέφερε ο μάρτυρας κατά τη διάρκεια της εξέτασης του.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, στην αρχή της κατάθεσής του:

«Τότε ήμουν 17, δεν τα είχα συμπληρώσει. Πήγαινα σχολείο… Αρχές Φεβρουαρίου ο κατηγορούμενος βρήκε τον λογαριασμό μου στο fb και μου έκανε αίτημα. Μου έστελνε μηνύματα και μου έλεγε να πάω να δω παραστάσεις του. Έκανα δεκτό το αίτημα… Το προφίλ του, όσα έκανε σε καλλιτεχνικά θέματα ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για εμένα…».

Πρόεδρος: Τι σας έπεισε να γνωρίσετε έναν άνθρωπο τόσο μεγαλύτερο;

Μάρτυρας: Είχα πολύ δύσκολο περιβάλλον... Οι γονείς μου ήταν αλκοολικοί… Βαριές οικογενειακές συνθήκες… Στο σχολείο είχα δεχθεί σκληρό bullying… Ήθελα να δω όλο αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι γιατί ήθελα να ασχοληθώ με την γραφιστική. Δεν το ήξερα καθόλου… Θα έβλεπα κάτι καινούργιο, πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούσα… Ο πατέρας μου δεν με έχει αναγνωρίσει. Το σπίτι που μέναμε κατέληξε χωρίς ρεύμα και νερό. Φαγητό δεν είχαμε κάθε μέρα…».

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος όταν του είπε τις συνθήκες που βίωνε, του πρότεινε να τον φιλοξενήσει. «Ήταν πρώτη φορά που με ρωτούσε κάποιος για τη ζωή μου. Του είπα όλα όσα ήταν η ζωή μου… Μου είπε “αν θέλεις μπορείς να έρθεις να μείνεις σε εμένα”… Μου μίλησε για τον πατέρα του…Αισθάνθηκα ότι με καταλαβαίνει…».

Στο μεταξύ, όπως είπε, είχε δει ότι ο καλλιτέχνης είχε μεγάλη οικειότητα με ένα 16χρονο αγόρι από την Αφρική, κάτι που τον έκανε να νιώσει πιο άνετα απέναντι στον κατηγορούμενο.

Όπως κατέθεσε, έμεινε στο σπίτι του Λιγνάδη από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2015.

«Μόνο και μόνο που αυτός ο άνθρωπος μου παρείχε μία στέγη και καλύτερη συνθήκη, εγώ έκανα κάποιες δουλειές, έβαζα πλυντήρια, μαγείρευα, να το ανταποδώσω», ανέφερε.

Ο μάρτυρας είπε ότι «Μία μέρα, σε συζήτηση που είχαμε, άρχισε να ρωτάει για την σεξουαλική μου ταυτότητα. Του είπα ότι δεν είμαι ενεργός σεξουαλικά».

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η κατάληξη εκείνης της συζήτησης ήταν να υποστεί βιασμό από τον Λιγνάδη.

«Ήμουν σαστισμένος, δεν ήξερα αν το προκάλεσα εγώ. Κοιμήθηκα στον καναπέ. Άρχισα να σκέφτομαι ότι μάλλον εγώ φταίω. Σκεφτόμουν ότι αν το συζητήσω μαζί του και γίνει παρεξήγηση, εγώ θα βρεθώ στον δρόμο… Θα με διώξει. Είχε γίνει έξωση στο σπίτι που μέναμε με την μάνα μου… Το κλείνω μέσα μου και συνεχίζω να μένω σπίτι του. Για να αποκλείσω ότι θα επαναληφθεί, του είπα ότι “μου αρέσει ο Άρης” ώστε να λάβει μήνυμα, να κατανοήσει ότι “δεν σε θέλει αυτό το παιδί”…». ».

Ο μάρτυρας κατέθεσε και για τη δεύτερη φορά που υπέστη βιασμό από τον κατηγορούμενο, παρουσία του Άρη, ο οποίος δεν αντέδρασε, ενώ αναφέρθηκε και σε «σκηνικά εξαναγκασμού μου» σε σεξουαλικές πράξεις.

Όπως είπε, δεν ήταν λίγες οι φορές που γυρνώντας από το σχολείο είχε δει στο σπίτι τον κατηγορούμενο με ανήλικα παιδιά.

«Μετά το καλοκαίρι, μία μέρα γυρνώντας σπίτι είδα τον κατηγορούμενο με ένα αφρικανάκι στημένο στα τέσσερα… και η σχολική τσάντα δίπλα στο πάτωμα…».

Όπως κατέθεσε, τον Οκτώβριο έφυγε από το σπίτι του Λιγνάδη καθώς «η μητέρα μου, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και μου είπε ότι δεν πίνει πια, έχει βελτιωθεί και συγκατοικεί με τον πατέρα μου… Μετά τον Σεπτέμβριο ο κατηγορούμενος είχε ήρθε σε επαφή με έναν συμμαθητή μου, ο οποίος μου το είπε. Του είπα να μην του απαντήσει, να τον μπλοκάρει. Νιώθω ντροπή για όλα αυτά. Άρχισα να κρατάω αποστάσεις από τον κατηγορούμενο. Του είπα ότι εγώ δεν μπορώ να ζω σε αυτήν την συνθήκη. Μου έλεγε “δεν δουλεύεις, δεν κάνεις τίποτε”, για να με απαξιώνει. Δεν είχα χαρτιά, ήμουν παράνομος και το ήξερε. Ο κατηγορούμενος δεν με βοήθησε σε αυτό.

Δεν έφυγα θυμωμένος τότε… Τώρα βλέπω, ότι ήταν αποτρόπαιο αυτό που μου συνέβη…».

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, δεν είχε επαφή με τον Λιγνάδη από το 2016. Ωστόσο, όπως είπε, το 2020 ο κατηγορούμενος ήρθε σε επικοινωνία μαζί του μέσω social media. «Το μεταφράζω ότι επειδή άρχισαν να ακούγονται διάφορα, ήθελε να δει μήπως μιλήσω».

Περιέγραψε επίσης ότι προχώρησε σε καταγγελία το 2021, αφού «άκουσα ότι “Αιγύπτιος καταγγέλλει γνωστό σκηνοθέτη”… Σκέφτηκα “Α! Ο Σ! Κατάλαβα ότι δεν συνέβη μόνο σε εμένα. Ήρθα σε επικοινωνία με τον Σ. Μου είπε ότι κινήθηκε νομικά απέναντι του… Πήγα στην δικηγόρο, που είχε τότε ο Σ και μίλησα…».

Πρόεδρος: Για τον κατηγορούμενο πώς νιώθετε; Θέλετε να τιμωρηθεί;

Καταγγέλλων: Όλο αυτό που έζησα ήταν βάρβαρο. Εύχομαι να δικαιωθώ για το δικό μου κομμάτι. Αυτό θέλω! Ήταν άδικο… Παίρνεις έναν 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και του κάνεις αυτό; Μου έχει στερήσει πολλά κομμάτια όλος αυτός ο φόβος. Δεν μπορώ να κάνω μια σχέση, να επικοινωνήσω… όλα αυτά παλεύω τώρα να τα λύσω με τον ψυχολόγο. Πηγαίνω από τα τέλη Μαρτίου του 2026..».

Απαντώντας σε ερώτηση της Υποστήριξης της Κατηγορίας, ο μάρτυρας είπε πως ο Λιγνάδης χρησιμοποιούσε την «αργκό» των ανήλικων μαθητών, με χρήση greeklish στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

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