Μπάσκετ: Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕΑ για την ΚΑΕ Προμηθέας – Η κλήση σε ακρόαση και η απάντηση του προέδρου της ΕΟΚ

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Μετά τις καταγγελίες του προπονητή του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου και της ΚΑΕ των βορείων προαστίων της Αθήνας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) ανακάλεσε το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, κάλεσε σε ακρόαση τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχαν χορηγηθεί στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το άρθρο 77Α του αθλητικού νόμου, η απόφαση της ΕΕΑ κοινοποιείται και παραπέμπεται στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είναι αρμόδιος να επιβάλει την προβλεπόμενη πειθαρχική κύρωση.

Για τις ΚΑΕ, η ανάκληση του πιστοποιητικού επισύρει ποινή αφαίρεσης από τρεις έως πέντε βαθμούς από τον βαθμολογικό πίνακα του νέου πρωταθλήματος. Δεδομένου ότι η απόφαση αφορά το πιστοποιητικό της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 και εκδόθηκε πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, τυχόν ποινή θα αφορά το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Προμηθέα, η προβλεπόμενη συνέπεια είναι η παραπομπή της υπόθεσης στον αθλητικό δικαστή και η επιβολή -αν αποφασιστεί- ποινής αφαίρεσης βαθμών και όχι ο αυτόματος αποκλεισμός από το πρωτάθλημα.

Η απόφαση της ΕΕΑ

H Eπιτροπή Eπαγγελματικού Aθλητισμού (ΕΕΑ) κάλεσε σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ανακαλώντας παράλληλα το πιστοποιητικού της ΚΑΕ Προμηθέας.

Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 ευρώ, και με 15.000 ευρώ η ΚΑΕ Προμηθέας.

Η απόφαση της ΕΕΑ έρχεται μετά τις καταγγελίες του προπονητή του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου και της ΚΑΕ των βορείων προαστίων της Αθήνας.

Η ετυμηγορία της επιτροπής της ΕΕΑ πηγαίνει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινή που θα επιβληθεί στον Προμηθέα.

Aναλυτικά η απόφαση της ΕΕΑ:

«1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, 2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, 3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ΄αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).

1.1.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ το χορηγηθέν πιστοποιητικό αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

1.2.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις από 10.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

1.3.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 15.000 ευρώ κατά πλειοψηφία.

2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου). ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 50.000 ευρώ κατά πλειοψηφία».

«Θεωρούν ότι θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν – Θα είμαι μέτοχος όποιας ΚΑΕ επιθυμώ»

Με τοποθέτησή του, μετά την απόφαση της ΕΕΑ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, τόνισε πως «θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν».

Στη συνέχεια, τόνισε χαρακτηριστικά πως «ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμη και να είμαι μέλος στο Δ.Σ. όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο», σημειώνοντας πως «πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν».

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΕΟΚ:

«Αλίμονο αν χρησμοποιώντας μια απλή Επιτροπή (την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν.

Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους για να “χτίσουν” πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το Ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους…

Επίσης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής: Ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμη και να είμαι μέλος στο Δ.Σ. όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. ΚΑΝΕΙΣ απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα μου αυτό».

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