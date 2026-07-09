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09.07.2026 17:41

Συνάντηση Τσίπρα με τον «παλαιό φίλο» Πιέρ Μοσκοβισί

09.07.2026 17:41
tsipras

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Τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλεί τον Πιέρ Μοσκοβισί «παλαιό φίλο» και επισημαίνει ότι συζήτησαν για τη «δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση», για τους λόγους ίδυσης της ΕΛΑΣ και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προοδευτικές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου της Ακροδεξιάς. 

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Pierre Moscovici, παλαιό φίλο, με τον οποίο συμπορευτήκαμε στην πιο δύσκολη περίοδο της Ευρώπης: Εγώ ως Πρωθυπουργός και εκείνος ως Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών.

Μιλήσαμε για την σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπαρξιακή της κρίση να είναι πιο έντονη από ποτέ.

Συζήτησα επίσης με τον Pierre τους λόγους που μας οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και να διεκδικήσουμε την ζωή που μας αξίζει.

Μιλήσαμε τέλος και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προοδευτικές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου της Ακροδεξιάς. 

Επανέλαβα την πάγια θέση μου ότι όλες οι προοδευτικες δυνάμεις, θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, παίρνοντας διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια.Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα – ζοφερή – κανονικότητα».

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