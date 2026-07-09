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09.07.2026 10:22

MRB Τάσεις: Στο 29% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ, απώλειες για ΠΑΣΟΚ, ακρίβεια και διαφθορά κρίνουν τις εκλογές 

09.07.2026 10:22
kalpi1

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Στο 29% ανεβαίνει η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, σε νέα πανελλαδική έρευνα της MRB, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% και η Νέα Αριστερά στο 1,1%.

Moνοψήφια διαφορά της Νεας Δημοκρατίας με την ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου καταγράφουν οι Τάσεις της MRB.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ «τσιμπάει» μία μονάδα σε σχέση με μέτρηση του περασμένου Δεκεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ χάνει σχεδόν δύο, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας κάνει «βουτιά» τρεισήμισι μονάδων. Η ΝΔ προηγείται με 23,8% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,4%.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη μέτρηση τάσεων της MRB δεν είχαν μετρηθεί τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός συνεχίζει να προηγείται σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συγκεντρώνει 25,1%, και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%, η οποία τον Δεκέμβριο (χωρίς να υπάρχει στις μετρήσεις ο Αλέξης Τσίπρας) εμφανιζόταν δεύτερη με ποσοστό 8,7%

Ο Σαμαράς με 15,2% δυνητική ψήφο

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απαντούν «σίγουρα» σε ποσοστό 3,3%, «μάλλον» απαντά το 11,9%, «μάλλον όχι» λέει το 21% και «σίγουρα όχι» το 57,8%.

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να προκύψει κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνεργασίας, οι απόψεις για το πιο πιθανό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών (ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης) είναι μοιρασμένες:

Πιο πιθανό σενάριο εκτιμούν οι πολίτες την αυτοδυναμία σε ποσοστό 45,1%, ενώ την κυβέρνηση συνεργασίας σε ποσοστό 43,7%, με τις ισορροπίες μεταξύ των δύο ενδεχομένων να αλλάζουν σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο.

Για το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας Μητσοτάκη

Για το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη ή για την αναγκαιότητα κυβερνητικής αλλαγής, το 25,8% απαντά πως «σίγουρα» και «μάλλον» πρέπει να υπάρξει μια τρίτη θητεία, έναντι του 69,5% που τάσσεται υπέρ, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, μιας κυβερνητικής αλλαγής.

Ακρίβεια

Όσον αφορά το πολύ σοβαρό ζήτημα της ακρίβειας και πόσο αυτή επηρεάζει το οικογενειακό εισόδημα, το 59,3% απαντά πως αναποκρίνεται με μεγάλη δυσκολία, το 23,9% απαντά «δεν έχω πρόβλημα», ενώ το 16,1% απαντά «αδυνατώ πλήρως ή σχεδόν πλήρως να ανταποκριθώ».

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και σε ποια σειρά τούς κατατάσσουν, όπως θα δείτε, πρώτη παραμένει η Οικογένεια, ακολουθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη δεύτερη θέση, και στη συνέχεια Πανεπιστήμια / Σχολεία, Μεγάλα Κοινωφελή Ιδρύματα, ο Έλληνας Πολίτης. Μία θέση ανεβαίνει η Ελληνική Αστυνομία, τέσσερις θέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμφανίζεται στην έβδομη θέση, ενώ δύο θέσεις χάνει η Εκκλησία, που βρίσκεται στην όγδοη θέση.

Ευρωπαίοι πολίτες δηλώνουν οι Έλληνες

Στο ερώτημα αν θεωρώ τον εαυτό μου Ευρωπαίο πολίτη, το 30% απαντά «σίγουρα συμφωνώ», το 37,7% «μάλλον συμφωνώ» (συνολικά 67,7%).

Στον αντίποδα, «μάλλον διαφωνώ» λέει το 17,7%, ενώ σίγουρα διαφωνώ απαντά το 11,9% (συνολικά 29,6%).

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