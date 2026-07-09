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09.07.2026 11:09

Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Δεν βλέπω την Επίδαυρο ως κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου»

09.07.2026 11:09
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Για την επερχόμενη συμμετοχή του σε παράσταση που θα παρουσιαστεί στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου μίλησε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, αναφερόμενος τόσο στο νέο καλλιτεχνικό του εγχείρημα όσο και στις επαγγελματικές του προσδοκίες γενικότερα.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Real life, ηθοποιός τόνισε ότι απολαμβάνει να βρίσκεται στην Επίδαυρο τόσο ως θεατής όσο και ωςηθοποιός, ωστόσο, δεν τη θεωρεί ως σκαλοπάτι που θα αλλάξει τη ζωή του.

«Για εμένα είναι πρώτα απ’ όλα ένας πολύ αγαπημένος χώρος. Δεν τη βλέπω ως σκαλοπάτι ή ως κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου. Αυτό που νιώθω είναι μια ανάγκη να σταθώ αντάξιος του χώρου που θα μας φιλοξενήσει. Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στην Επίδαυρος ως θεατής. Έχει κάτι βαθιά συγκινητικό το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι ξεκινούν ένα ταξίδι μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού για να δουν μια παράσταση. Δεν είναι μια απλή έξοδος στο θέατρο. Είναι μια ολόκληρη τελετουργία» τόνισε.

«Οι κριτικές και τα σχόλια θα υπάρχουν πάντα. Αυτό που με επηρεάζει περισσότερο είναι κάτι που μας είπε κάποτε ο Κώστας Γεωργουσόπουλος ότι περίπου το 30% των θεατών κάθε παράστασης στην Επίδαυρο βρίσκεται εκεί για πρώτη φορά. Αυτό το βρίσκω συγκλονιστικό. Για εμένα η πραγματική ευθύνη είναι αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν θέλοντας να ξαναγυρίσουν. Όχι να συμφωνήσουν όλοι με την παράσταση ή να την αγαπήσουν, αλλά να νιώσουν ότι αξίζει να επιστρέψουν σε αυτόν τον χώρο. Και στις “Βάκχες” το κοινό θα έχει πολύ ενεργό ρόλο. Στην πραγματικότητα, οι θεατές θα είναι οι πολίτες της Θήβας. Θα βρίσκονται μέσα στην τελετουργία, μέσα στη διαδικασία. Γιατί τελικά το έργο δεν μιλά μόνο για τον Διόνυσο ή τον Πενθέα. Μιλά για μια ολόκληρη κοινωνία που καλείται να αποφασίσει πως θα αντιμετωπίσει το διαφορετικό, το άγνωστο και το ανεξέλεγκτο» υπογραμμίζει.

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