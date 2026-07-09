Alessandra Ambrosio: Ποζάρει τόπλες στην άμμο και… ανεβάζει τη θερμοκρασία! (Photos)

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Με λευκό μπικίνι και χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της πόζαρε η Alessandra Ambrosio, με το 45χρονο μοντέλο να δημοσιεύει τα σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτά, τη βλέπουμε σε άλλες λήψεις να κάνιο στη θάλασσα και σε άλλες να απολαμβάνει τον ήλιο, ξαπλωμένη στην άμμο.

«Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση» έγραψε στη λεζάντ, με το προφίλ της να παίρνει φωτιά από τα αμέτρητα κολακευτικά σχόλια των θαυμαστών της.

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