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09.07.2026 10:41

Ιαπωνία: Συνελήφθη γυναίκα που φέρεται να… έραψε τα χείλια της συγκατοίκου της – Το σημείωμα για βοήθεια

09.07.2026 10:41
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Μια 49χρονη γυναίκα συνελήφθη κοντά στο Τόκιο, με την υποψία ότι έραψε με βελόνα και κλωστή τα χείλια της 42χρονης συγκατοίκου της, σύμφωνα με την αστυνομία της Ιαπωνίας.

Το θύμα ζήτησε βοήθεια με σημείωμα

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου στην πόλη Κόγκα, στη διοικητική περιφέρεια Ιμπαράκι.

Σύμφωνα με αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας, η 42χρονη γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι και κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει: «Βοήθεια».

Συνελήφθη η 49χρονη συγκατοικός της

Η αστυνομία συνέλαβε τη Δευτέρα τη 49χρονη Μασάι Σακουράι, η οποία ζούσε με το θύμα την περίοδο του καταγγελλόμενου περιστατικού.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας ανέφερε ότι η σύλληψη έγινε με την υποψία της επίθεσης, καθώς η γυναίκα φέρεται να έραψε «με βελόνα και κλωστή τα χείλια» της συγκατοίκου της.

Ερευνάται αν ζούσε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι στο ίδιο σπίτι ζούσε και τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, η τραυματισμένη γυναίκα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η ύποπτη «εξοργίστηκε ύστερα από διαφωνία και μου έραψε τα χείλια».

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