Τα έξι μοντέλα βενζίνης με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

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Η αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου κάτω από τις 18.000 ευρώ έχει γίνει πλέον αρκετά δύσκολη υπόθεση. Οι τιμές έχουν ανέβει, οι βασικές εκδόσεις έχουν περιοριστεί και αρκετά μοντέλα που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες επιλογές στην κατηγορία των οικονομικών αυτοκινήτων έχουν περάσει πια σε άλλη κλίμακα τιμής.

Υπάρχουν όμως ακόμη ορισμένες επιλογές που κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον για όσους θέλουν βενζινοκίνητο μοντέλο, χαμηλό κόστος αγοράς και, το σημαντικότερο, μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, για αυτοκίνητα που ταξινομούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, τα μοντέλα με εκπομπές CO2 έως 122 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν κοιτά μόνο την τιμή αγοράς, αλλά και το ετήσιο κόστος κατοχής. Και εκεί τα παρακάτω έξι μοντέλα έχουν ένα σαφές πλεονέκτημα: κοστίζουν κάτω από 18.000 ευρώ, καίνε βενζίνη και δεν επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη με ετήσια Τέλη.

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