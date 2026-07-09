Το πρώτο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για φέτος – Σε ποια περιοχή της Αττικής εντοπίστηκε

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Το πρώτο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2026 καταγράφηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Πρόκειται για περιστατικό μηνιγγοεγκεφαλίτιδας, ασθενούς ηλικίας άνω των 60 ετών, με έναρξη συμπτωμάτων στα τέλη Ιουνίου 2026 και πιθανότερο τόπο έκθεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών (Δήμο Αγίας Παρασκευής).

Σημειώνεται ότι κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται, σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Από το 2010 και μετά, καταγράφονται κρούσματα και στην Ελλάδα, σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα να θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης.

Τι είναι ο Ιός του Δυτικού Νείλου

Πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών τα οποία με την σειρά τους μεταφέρουν τον ιό από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά.

Οι άνθρωποι δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή). Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται με τον ιό, δεν αρρωσταίνουν ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες,οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθ’ όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης) , σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

(σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης) Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές). Συγκεκριμένα:

Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές). Συγκεκριμένα: Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οι ευπαθείς ομάδες όπως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών), άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα ( καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κλπ) πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Περισσότερες πληροφορίες και επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

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