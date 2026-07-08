Οδοντίατροι: Επιστολές διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση για τη διαρκή υποβάθμιση της στοματικής υγείας – Στενάζουν οι Έλληνες από το υψηλό κόστος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την Αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη απέστειλε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αναδεικνύοντας τη διαρκή υποβάθμιση της στοματικής υγείας στη χώρα μας και ζητώντας την άμεση ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών.

Στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), ως ανώτατος θεσμοθετημένος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας εκπροσώπησης των οδοντιάτρων της χώρας, επισημαίνει ότι η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας και συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ισότιμα για όλους τους πολίτες. Παρά ταύτα, η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου συστήματος δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης και ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αποτέλεσμα το οικονομικό βάρος της οδοντιατρικής φροντίδας να μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στους ίδιους τους πολίτες.

Παράλληλα, στην επιστολή διαμαρτυρίας προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η Ε.Ο.Ο εξέφρασε έντονη ενόχληση για τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τη στοματική υγεία και την οδοντιατρική περίθαλψη, επισημαίνοντας ότι δημιουργούν ανακριβείς εντυπώσεις ως προς την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάργηση του προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας «DENTIST Pass», το οποίο αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη εθνική παρέμβαση πρόληψης για τη στοματική υγεία των παιδιών στην Ελλάδα και παρείχε πρόσβαση σε προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο σε περισσότερα από 250.000 παιδιά.

«Η μη συνέχιση του προγράμματος, χωρίς την αντικατάστασή του από ένα αντίστοιχο οργανωμένο πλαίσιο πρόληψης, συνιστά σημαντική οπισθοχώρηση για τη δημόσια υγεία και αποδυναμώνει τον στρατηγικό ρόλο της πρόληψης.» όπως τονίζει η ΕΟΟ η οποία επισημαίνει επίσης ότι:

η οδοντιατρική παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη,

ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξακολουθεί να μην παρέχει ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη των οδοντιατρικών υπηρεσιών,

οι υφιστάμενες δημόσιες δομές δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού,

ενώ οι θεσμικά τεκμηριωμένες προτάσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την ανάπτυξη πολιτικών δημόσιας στοματικής υγείας παραμένουν, επί σειρά ετών, αναξιοποίητες.

Σύμφωνα με τους οδοντίατρους της χώρας η Ελλάδα αποτελεί πλέον αρνητική εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χώρο ως προς την οργάνωση και χρηματοδότηση της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας, γεγονός που εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Στη δήλωση του, ο Προέδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Α. Δεβλιώτης τονίζει:

«Η στοματική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ατομική υπόθεση του πολίτη. Αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας. Με αίσθημα θεσμικής ευθύνης, απευθυνθήκαμε τόσο στον Πρωθυπουργό της χώρας όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, διότι θεωρούμε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κατάργηση του “Dentist Pass”, η απουσία ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του ΕΟΠΥΥ και η περιορισμένη παρουσία της οδοντιατρικής στο δημόσιο σύστημα υγείας δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες στοματικής υγείας. Ζητούμε την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου και τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, με επίκεντρο την πρόληψη, την ισότητα και το δημόσιο συμφέρον».

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καλεί την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για:

την επαναφορά και θεσμική κατοχύρωση οργανωμένων προγραμμάτων πρόληψης, όπως το «DENTIST Pass»,

την ουσιαστική ενίσχυση της οδοντιατρικής παρουσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,

την καθιέρωση πραγματικής ασφαλιστικής κάλυψης των οδοντιατρικών υπηρεσιών μέσω του ΕΟΠΥΥ,

και τη δημιουργία μόνιμου θεσμικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Η ομοσπονδία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προάσπιση του δικαιώματος κάθε πολίτη στη στοματική υγεία και αναμένει την άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη και κοινωνικά δίκαιη εθνική πολιτική δημόσιας στοματικής υγείας.

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΦ: Προσοχή στις «ενδόφλέβιες θεραπείες» συμπληρωμάτων διατροφής αντιγήρανσης, αποτοξίνωσης και απώλειας βάρους

ECDC: Καμπανάκι για κίνδυνο μόλυνσης στις ακτές από επικίνδυνο βακτήριο που εμφανίστηκε… λόγω καύσωνα

Τραγική ειρωνεία: Ο επιχειρηματίας που ήθελε να ζήσει για πάντα πάσχει από ανίατη ασθένεια













