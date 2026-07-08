Πάτρα: Κινηματογραφική επιχείρηση της ΕΜΑΚ για να σωθεί γατάκι που έπεσε σε πηγάδι (Video)

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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Πάτρα, όταν ένα γατάκι βρέθηκε παγιδευμένο σε πηγάδι που βρισκόταν σε περιφραγμένο οικόπεδο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΜΑΚ που ανέλαβαν τον απεγκλωβισμό, προκειμένου το γατάκι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το πηγάδι.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη συμμετοχή έξι ανδρών της ΕΜΑΚ. Το γατάκι βγήκε σώο στην επιφάνεια, σε μια διάσωση που θύμιζε σκηνή από κινηματογραφική παραγωγή.

Μετά τη διάσωσή του, το γατάκι έδειχνε ήρεμο, ενώ τα πρόσωπα όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση γέμισαν χαμόγελα για την επιτυχή κατάληξη της προσπάθειας.

Ακολούθως, το ζώο παραδόθηκε σε φιλοζωική οργάνωση, η οποία είχε ενημερώσει τις Αρχές για το συμβάν. Η οργάνωση ανέλαβε τη φροντίδα του, ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του και να του προσφερθεί η απαραίτητη περίθαλψη, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

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