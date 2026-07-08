Παλαιστίνιος ημίγυμνος, δεμένος με σιδερένια ράβδο πάνω του: Ανατριχιαστικές εικόνες από τα βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

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Νέα οπτικά ντοκουμέντα έρχονται στη δημοσιότητα με τα βασανιστήρια που υπόκεινται οι Παλαιστίνιοι στις ισραηλινές φυλακές.

Σε φωτογραφία που διέρρευσε λογαριασμός στο Χ γράφοντας «καλημέρα» στα εβραϊκά φαίνεται Παλαιστίνιος με τα εσώρουχα και τα μάτια καλυμμένα, να είναι δεμένος σε ξύλινη σανίδα, έχοντας μία σιδερένια ράβδο πάνω του.

Οι IDF επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα της φωτογραφίας, αν και υποστήριξαν ότι «το συμβάν δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανονισμούς μας».

Israeli Broadcasting Corporation (Kan) cites an internal IOF report which found that the soldiers lied about the incident. Not really clear what exactly they lied abouthttps://t.co/jlLJYfaDPf — David Katzin (@realDavidKatzin) July 8, 2026

Η φωτογραφία μπορεί να στοιχειοθετεί τη διάπραξη ενός ακόμα εγκλήματος πολέμου από το Ισραήλ. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ασφαλείας για την κράτηση ενός κρατουμένου με τα εσώρουχά του. Η αναγκαστική εκγύμνωση, η λήψη και η διάδοση σεξουαλικοποιημένων φωτογραφιών, αποτελεί μορφή σεξουαλικής βίας και επίσης έγκλημα πολέμου», τόνισε η Σάρι Μπάσι, εκτελεστική διευθύντρια της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ισραηλινοί στρατιώτες δημοσιεύουν ταπεινωτικές φωτογραφίες Παλαιστινίων κρατουμένων, χωρίς να δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση τους. Είναι ένας γκροτέσκος και παράνομος τρόπος για τις οικογένειες να λαμβάνουν πληροφορίες για τους δικούς τους», πρόσθεσε η Σάρι Μπάσι.

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιες αναγνώρισαν τον νεαρό άνδρα που απεικονίζεται στη φωτογραφία ως γιο τους.

Η Ράνα Αμπού Νασέρ είναι βέβαιη ότι είναι γιος της, ο Οσάμα, τον οποίο συνέλαβαν μαζί με τον ενός έτους γιο του τον Μάρτιο κοντά στην κίτρινη γραμμή, που οριοθετεί το τμήμα της Γάζας που ελέγχει το Ισραήλ. «Γνωρίζω τις λεπτομέρειες στο σώμα του. Έχει πρήξιμο και ουλές στο πόδι του», είπε.

Σίγουρη είναι και η Τούντε αλ-Γζκουλ ότι ο νεαρός που απεικονίζεται στη φωτογραφία είναι ο γιος της, ο Αμίν, που συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2023, καθώς επιχειρούσε να μετακινηθεί από το νότιο τμήμα της Γάζας στο βόρειο. «Αυτός είναι, τα μαλλιά του και το πηγούνι του. Είναι ο γιος μου. Η καρδιά μιας μητέρας αναγνωρίζει τον γιο της. Αγκάλιασα το κινητό και άρχισα να κλαίω. Είναι ο γιος μου, η ψυχή μου, η ζωή μου», είπε.

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