«Η εποχή του εκβιασμού έχει τελειώσει»: Ο Τραμπ προαναγγέλλει κλιμάκωση και το Ιράν απειλεί με κλείσιμο του Ορμούζ

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Εντείνεται ξανά η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν νέες απειλές, αυξάνοντας την ανησυχία για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

⁠Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φροντίσει να δηλώσει νωρίτερα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε» χαρακτηρίζοντας του Ιρανούς «ψεύτες» στις επαφές και τις διαπραγματεύσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (…) είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ’ αυτούς, είναι ψεύτες», είπε. «Δεν θέλω παρτίδες μαζί τους, είναι σκουπίδια (…) είναι άρρωστοι. Είναι διεστραμμένοι, είναι άνθρωποι βίαιοι και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν».

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

Ο Τραμπ επανήλθε στη συνέχεια για να δηλώσει ότι πιθανότατα θα προβεί σε πρόσθετα πλήγματα στο Ιράν την Τετάρτη το βράδυ μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης ημέρας.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε»

«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είπε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που κάνουν οι Ιρανοί», προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος, αλλά ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα.

«Είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχετικά με τους στόχους των ΗΠΑ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, λέγοντας ότι «είπε ψέματα» για όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κεκλεισμένων των θυρών.

«Δεν ξέρω καν αν θα έχουμε συμφωνία, μπορεί απλώς να το κάνουμε χωρίς συμφωνία, γιατί ξέρετε κάτι; Είναι πιο εύκολο», είπε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει πώς οι ΗΠΑ θα επιτύχουν τους στόχους τους εκτός διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν απειλεί με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και πλήγματα σε διπλάσιους στόχους σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Το Ιράν προειδοποίησε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει ως προς τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και ότι είναι έτοιμο να πολεμήσει προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, δήλωσε στο ιρανικό Press TV ενημερωμένη πηγή ασφαλείας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εξελίξεις των τελευταίων 48 ωρών έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης, ενώ έχει πλέον διαμορφωθεί νέο στρατιωτικό και στρατηγικό δόγμα.

Όπως ανέφερε, η επικαιροποιημένη στρατηγική του Ιράν προβλέπει ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε νέας επίθεσης κατά του ιρανικού εδάφους ή των συμφερόντων της χώρας, η Ισλαμική Δημοκρατία θα απαντήσει με συντριπτική ισχύ.

Η πηγή εξήγησε ότι το νέο πλαίσιο αντιποίνων της Τεχεράνης προβλέπει δύο άμεσες ενέργειες μετά από οποιοδήποτε πλήγμα κατά του Ιράν: πρώτον, το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για κάθε θαλάσσια κυκλοφορία και, δεύτερον, την προσβολή εχθρικών στόχων με αναλογία τουλάχιστον δύο προς έναν, δηλαδή για κάθε ιρανικό στόχο που θα πλήττεται, θα καταστρέφονται τουλάχιστον δύο εχθρικοί στόχοι.

«Το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί για το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρει ρητά ότι το Ιράν θα επαναλειτουργήσει τα Στενά σύμφωνα με τους δικούς του όρους. Ως εκ τούτου, δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία οποιασδήποτε νέας διαδρομής εκτός του πλαισίου που το ίδιο έχει καθορίσει», δήλωσε η πηγή.

Η ίδια πηγή αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

«Κάθε απειλή θα λάβει ισχυρή απάντηση. Το Ιράν δεν κάνει διάκριση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων τους στην περιοχή», δήλωσε στο Press TV.

Η μπάλα στο γήπεδο του Τραμπ

«Ο Τραμπ δεν θα αποκομίσει κανένα όφελος από αυτές τις πρόσφατες απειλές, αλλά είναι βέβαιο ότι θα χάσει τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και τις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Η επιλογή είναι πλέον δική του».

Η προειδοποίηση διατυπώνεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, έπειτα από νέο κύμα –όπως χαρακτηρίζεται– παράνομων και απρόκλητων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον παράκτιων περιοχών του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον σειράς παράκτιων βάσεων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότια ιρανική επαρχία Χορμοζγκάν και στη Μαχσάρ, παραβιάζοντας ανοιχτά την κατάπαυση του πυρός.

Σε απάντηση, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έπληξαν, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, 85 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως πρώτη αντίδραση στην αμερικανική επίθεση.

Οι IRGC υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν εγκαταστάσεις στο Πορτ Σαλμάν, όπου εδρεύει η περιοχή επιχειρήσεων του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, καθώς και την αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσαν την κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να παρεμποδίσει την επιχείρηση πριν καταρριφθεί.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα την Τετάρτη, το Κεντρικό Στρατηγείο Khatam al-Anbiya του Ιράν ανέφερε ότι κάθε πηγή υποστήριξης προς τον «επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό» θα θεωρείται νόμιμος στόχος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Κάθε πηγή υποστήριξης που διευκολύνει τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό να παραβιάζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αποτελεί νόμιμο στόχο των ενόπλων δυνάμεων», προειδοποίησε το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μοναδική ασφαλής δίοδος για τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ είναι εκείνη που έχει καθορίσει το Ιράν και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει καμία παρέμβαση στη διαχείριση των Στενών.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ (MoU), υποστηρίζοντας ότι «η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού από την Ουάσιγκτον έχει τελειώσει».

«Σοβαρές παραβιάσεις του MoU από τις ΗΠΑ:

1. Παραβίαση των ιρανικών ρυθμίσεων για τα Στενά,

2. Επαναφορά των πετρελαϊκών κυρώσεων,

3. Επιθέσεις στο νότιο Ιράν,

4. Συνέχιση της σιωνιστικής επιθετικότητας στον Λίβανο», δήλωσε.

«Η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού έχει τελειώσει. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν υποχωρούμε».

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