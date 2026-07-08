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08.07.2026 12:39

Το «τέλος της συμφωνίας με Ιράν» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανέβασε 5% το πετρέλαιο

08.07.2026 12:39
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Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα για το «τέλος της εκεχειρίας» με το Ιράν, εκτόξευσαν σε χρόνο ρεκόρ τις τιμές στο πετρέλαιο.

Η δήλωσή του, σε συνδυασμό με τα νυχτερινά χτυπήματα, έφερε άνοδο 5% στο πετρέλαιο, καθώς αναζωπύρωσαν οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Το μπρεντ παρουσίασε αύξηση 5,2% φτάνοντας τα 78,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είχε επίσης αύξηση 5,2%, στα 74,13 δολάρια.

Ο Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, είπε για το Ιράν: «Για μένα, πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Δεν θέλω να έχω πλέον καμία σχέση μαζί τους. Όσον αφορά εμένα, η υπόθεση έχει λήξει». Χαρακτήρισε επίσης «χάσιμο χρόνου» τις συνομιλίες με την ιρανική πλευρά.

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