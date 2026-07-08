Υποκλοπές: Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ από τη Θεσμών, μετά το  «όχι» ΝΔ για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη – «Είναι ιδιώτες» λέει ο Βορίδης

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Με βασικό επιχείρημα ότι πρόκειται για ιδιώτες και όχι για δημόσια πρόσωπα, απέρριψε η πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν σε ακρόαση οι Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης, μετά τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator. Στο επιχείρημα αυτό επέμεινε ο Μάκης Βορίδης, εκ μέρους της πλειοψηφίας, προκαλώντας την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας την ΝΔ για παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος.

Στη συνέχεια αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην σχετική ψηφοφορία για το αν θα κληθούν ή όχι τα δύο πρόσωπα σε ακρόαση.

Μέλη της Επιτροπής από την αντιπολίτευση, όπως ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμαναν στην αρχή της συνεδρίασης πως κανονικά, δηλαδή εφόσον συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής που συνυπογράφουν το αίτημα βάση του άρθρου 41Α, έπρεπε τα δύο αυτά πρόσωπα να έχουν ήδη κληθεί αυτοδικαίως και όχι να γίνει συζήτηση για το αν θα κληθούν.

«Σήμερα θα έπρεπε να έχουμε την ακρόαση και όχι να συζητάμε αν θα τους καλέσουμε, με λύπη σας λέω ότι έχει παραβιάσει τον κανονισμό με τη σημερινή διαδικασία» ανέφερε ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής, κάνοντας λίγο αργότερα λόγο για «εκτροπή». Αντίστοιχο ήταν το σχόλιο που έκανε εκ μέρους του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος ο οποίος μίλησε για «παρεμπόδιση των εργασιών της Επιτροπής» με βάση μια αυθαίρετη ερμηνεία του κανονισμού. «Οι ισχυρισμοί στους οποίους καταφεύγετε» είπε «είναι έωλοι, δεν είναι ιδιώτες, είναι δημόσια πρόσωπα (…). Απαράδεκτη η διαδικασία παραβιάζει τον κανονισμό, πρέπει να κληθούν τα δύο πρόσωπα αφού έχουν συγκεντρωθεί τα 2/5».

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Παναγιώτης Δουδωνής επικαλέστηκε την προηγούμενη κλήση των δύο προσώπων από την Επιτροπή, τον Νοέμβριο του 2022, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της επιτροπής Θανάση Μπούρα, ρωτώντας τι άλλαξε τώρα.

Ο Μάκης Βορίδης, επέμεινε ότι οι Δημητριάδης και Ντίλιαν δεν είναι δημόσια πρόσωπα.

Σημείωσε ειδικότερα, πως ο Γρηγόρης Δημητριάδης «από όταν παραιτήθηκε δεν έχει δημόσια ιδιότητα», παρομοίως και ο Ταλ Ντιλιαν για τον οποίον επισήμανε ότι στο παρελθόν και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του ‘22 είχε κληθεί αλλά δεν προσήλθε. «Δεν κατείχε κανένα δημόσιο αξίωμα, καμία δημόσια λειτουργία», είπε ο Μάκης Βορίδης ενώ θέλοντας να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις του ισραηλινού επιχειρηματία είπε ότι το «να καλούμε τον κάθε ένα επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της επιτροπής» ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αυτό γίνεται τώρα «για επικοινωνιακούς λόγους».

Απαντώντας δε στο επιχείρημα Δουδωνή και άλλων μελών της αντιπολίτευσης ότι η Επιτροπή τους είχε ήδη καλέσει μία φορά, παρά τον τωρινό ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι τότε «είχαν κληθεί σε μία χρονική στιγμή που υπήρχε εγγύτητα με τη δημόσια ιδιότητά τους»!

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στην πλειοψηφία πλειοψηφίας, έκανε λόγο για «τεράστια ένδειξη ενοχής» ενώ όπως είπε «υπάρχει πράγματι ένας πολιτικός αρχηγός που είναι εμμονικός με τις υποκλοπές και αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Αφού ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ αποχωρεί καταγγέλλοντας την πλειοψηφία.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξ αρχής κατήγγειλε τη διαδικασία και κατηγόρησε το προεδρείο και την πλειοψηφία για «τραμπουκισμούς» ενώ επιτέθηκε στην προσπάθεια της πλειοψηφίας να πει ότι εν προκειμένω δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 41 Α στο οποίο βασίστηκε η αντιπολίτευση. «Ποιο κουτσαβάκι έγραψε αυτές τις ερμηνείες οι οποίες είναι αστείες; Μάλλον τον έχω στα αριστερά μου. Ενοχλείται επειδή θέλει να είναι πάντα στα άκρα δεξιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στον Μάκη Βορίδη.

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