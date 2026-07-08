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08.07.2026 11:36

Αντιδράσεις στη ΝΔ για την επίθεση Άδωνι στον Τσίπρα: «Καρφιά» από Λοβέρδο και Βολουδάκη (Video)

08.07.2026 11:36
loverdos_voloudaki

Αντιδράσεις και… αποστάσεις προκαλούν στη ΝΔ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα, με έμφαση στην κατηγορία που εκτόξευσε ο υπουργός Υγείας κατά του πρώην πρωθυπουργού, ότι χρηματίστηκε για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδρος, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι για θέματα ηθικής τάξεως «πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί» και ουσιαστικά κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για ανευθυνότητα, λέγοντας ότι «δεν είμαι ανεύθυνος για να καταγγέλω χωρίς στοιχεία ως διεφθαρμένους άλλους πολιτικούς. […] Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν εχω στοιχεία και δεν μπορώ να το υποστηρίξω».

Βέβαια, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει πολιτικές ευθύνες για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ωστόσο, τόνισε ότι δεν έχει στοιχεία για κάτι παραπάνω.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ερωτηθείσα στο Mega για την επίθεση που έχει εξαπολύσει ο υπουργός Υγείας στον πρώην πρωθυπουργό, δήλωσε με νόημα ότι «εγώ δεν θα μίλαγα έτσι», προσθέτοντας ότι «κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Γεωργιάδης».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 12:58
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