Αντιδράσεις στη ΝΔ για την επίθεση Άδωνι στον Τσίπρα: «Καρφιά» από Λοβέρδο και Βολουδάκη (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Αντιδράσεις και… αποστάσεις προκαλούν στη ΝΔ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα, με έμφαση στην κατηγορία που εκτόξευσε ο υπουργός Υγείας κατά του πρώην πρωθυπουργού, ότι χρηματίστηκε για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδρος, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι για θέματα ηθικής τάξεως «πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί» και ουσιαστικά κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για ανευθυνότητα, λέγοντας ότι «δεν είμαι ανεύθυνος για να καταγγέλω χωρίς στοιχεία ως διεφθαρμένους άλλους πολιτικούς. […] Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν εχω στοιχεία και δεν μπορώ να το υποστηρίξω».

Βέβαια, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει πολιτικές ευθύνες για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ωστόσο, τόνισε ότι δεν έχει στοιχεία για κάτι παραπάνω.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ερωτηθείσα στο Mega για την επίθεση που έχει εξαπολύσει ο υπουργός Υγείας στον πρώην πρωθυπουργό, δήλωσε με νόημα ότι «εγώ δεν θα μίλαγα έτσι», προσθέτοντας ότι «κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Γεωργιάδης».

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