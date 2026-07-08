Τροχαίο στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα πιτσαρίας – Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Ναύπλιο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα καταστήματος της περιοχής.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, το τροχαίο συνέβη στην οδό Σιδηράς Μεραρχίας στο Ναύπλιο, έξω από γνωστή πιτσαρία της πόλης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του.

Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε βίαια όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε με ορμή πάνω στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος, παρασύροντας ομπρέλες και εξοπλισμό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη αργά το βράδυ αποδείχθηκε σωτήριο γιατί εκείνη την ώρα δεν καθόταν κανένας στα τραπέζια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

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