Επίδειξη Μόδας για AMEA: Μια διαφορετική εκδήλωση με έντονο συμβολισμό 

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, έγινε μια διαφορετική εκδήλωση στο Παλαιό Φάληρο. Τα μάτια δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους, βλέποντας Παραολυμπιονίκες, Ηθοποιούς, Ολυμπιονίκες, αθλητές ΑΜΕΑ, δημοσιογράφους , διακεκριμένα μοντέλα, εστεμμένες διαγωνισμών ομορφιάς, απλούς αθλητές, χορευτές να είναι όλοι εκεί… Για να κάνουν το δικό τους «catwalk» στην πασαρέλα που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» και να στείλουν το δικό τους μήνυμα στο πλαίσιο της 8ης Επίδειξης Μόδας Ατόμων με Αναπηρία.

Μίας Επίδειξης Μόδας που πλέον έχει γίνει θεσμός από την ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ με πρόεδρο τη Σύλβια Αντώναρου, και την έχουν αγκαλιάσει όλοι, βλέποντας να παρελαύνουν δίπλα-δίπλα αρκετοί διαφορετικοί, μα τόσο ίδιοι άνθρωποι!

Η 8η Επίδειξη Μόδας Ατόμων με Αναπηρία, φιλοξενήθηκε σ’ έναν χώρο, γνώριμο. Διότι το κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» στο Π. Φάληρο ανοίγει για δεύτερη φορά τις πόρτες του για να φιλοξενήσει την γέφυρα της ομορφιάς.

«Η μόδα δεν έχει σύνορα. Η ομορφιά δεν έχει όρια» διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Τα ρούχα είναι σχεδιασμένα από τον Οίκο Μόδας Tranoulis Fashion. Ο σχεδιαστής του Οίκου μόδας Tranoulis Haute Couture, Θοδωρής Τρανουλης, δημιουργός με πορεία άνω των 40 χρόνων στον χώρο της υψηλής ραπτικής, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις.

Το opening της βραδιάς άνοιξε η σχεδιάστρια μόδας Δαναΐκα Φωστηρόπουλου όπου παρουσίασε τη Susou Collection μια συλλογή που προσεγγίζει τη σύγχρονη πολυτέλεια μέσα από την θηλυκότητα,την εφαρμογή και τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας.

Παρουσίασε την εκδήλωση η δημοσιογράφος Φρύνη Λάτου

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