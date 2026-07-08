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08.07.2026 11:57

Επίδειξη Μόδας για AMEA: Μια διαφορετική εκδήλωση με έντονο συμβολισμό 

08.07.2026 11:57
dyamea new

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, έγινε μια διαφορετική εκδήλωση στο Παλαιό Φάληρο. Τα μάτια δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους, βλέποντας Παραολυμπιονίκες, Ηθοποιούς, Ολυμπιονίκες, αθλητές ΑΜΕΑ, δημοσιογράφους , διακεκριμένα μοντέλα, εστεμμένες διαγωνισμών ομορφιάς, απλούς αθλητές, χορευτές να είναι όλοι εκεί… Για να κάνουν το δικό τους «catwalk» στην πασαρέλα που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» και να στείλουν το δικό τους μήνυμα στο πλαίσιο της 8ης Επίδειξης Μόδας Ατόμων με Αναπηρία.

Μίας Επίδειξης Μόδας που πλέον έχει γίνει θεσμός από την ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ με πρόεδρο τη Σύλβια Αντώναρου, και την έχουν αγκαλιάσει όλοι, βλέποντας να παρελαύνουν δίπλα-δίπλα αρκετοί διαφορετικοί, μα τόσο ίδιοι άνθρωποι! 

Η 8η Επίδειξη Μόδας Ατόμων με Αναπηρία, φιλοξενήθηκε σ’ έναν χώρο, γνώριμο. Διότι το κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» στο Π. Φάληρο ανοίγει για δεύτερη φορά τις πόρτες του για να φιλοξενήσει την γέφυρα της ομορφιάς.

«Η μόδα δεν έχει σύνορα. Η ομορφιά δεν έχει όρια» διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Τα ρούχα είναι σχεδιασμένα από τον Οίκο Μόδας Tranoulis Fashion. Ο σχεδιαστής του Οίκου μόδας Tranoulis Haute Couture, Θοδωρής Τρανουλης, δημιουργός με πορεία άνω των 40 χρόνων στον χώρο της υψηλής ραπτικής, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις.

Το opening της βραδιάς άνοιξε η σχεδιάστρια μόδας Δαναΐκα Φωστηρόπουλου όπου παρουσίασε τη Susou Collection μια συλλογή που προσεγγίζει τη σύγχρονη πολυτέλεια μέσα από την θηλυκότητα,την εφαρμογή και τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας.

Παρουσίασε την εκδήλωση η δημοσιογράφος Φρύνη Λάτου

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 13:00
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