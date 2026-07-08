Ο Ερντογάν υποδέχτηκε με… Οθωμανικό εμβατήριο τον Μητσοτάκη – Τι σημαίνει για τους Τούρκους το «Τσεντίν Ντεντέν»

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Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέγγιζε με την σύζυγό του το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι για το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ, από τα μεγάφωνα ακούγονταν ένα τραγούδι.

Ηταν το «Τσεντίν Ντεντέν» το οποίο μπορεί να πέρασε απαρατήρητο, αλλά αν γνωρίσει κανείς την ιστορία του και τους στίχους του, μόνος ως πρόκληση θα μπορούσε να θεωρηθεί.

Το «Τσεντίν Ντεντέν» είναι ένα εμβατήριο, κομμάτι του ρεπερτορίου των Μεχτέρ, των στρατιωτικών μουσικών σωμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η μουσική ακούγονταν από τον οθωμανικό στρατό στις εκστρατείες και τις παρελάσεις, λειτουργώντας τόσο για την τόνωση του ηθικού όσο και για την επίδειξη ισχύος. Μέχρι και σήμερα, το εμβατήριο εξακολουθεί να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία.

Οι στίχοι του

Ο πρόγονός σου, ο παππούς σου, ο γενάρχης της γενιάς σου,

Ο πρόγονός σου, ο παππούς σου, ο γενάρχης της γενιάς σου.

Το πιο ηρωικό τουρκικό έθνος.

Οι στρατοί σου, πάρα πολλές φορές,

Χάρισαν δόξα στον κόσμο.

Οι στρατοί σου, πάρα πολλές φορές,

Χάρισαν δόξα στον κόσμο.

Τουρκικό έθνος, τουρκικό έθνος,

Τουρκικό έθνος, τουρκικό έθνος.

Αγάπα με πάθος την εθνική σου ταυτότητα.

Συνέτριψε τον εχθρό της πατρίδας.

Ας υποστεί εκείνος την καταραμένη ταπείνωση.

Συνέτριψε τον εχθρό της πατρίδας.

Ας υποστεί εκείνος την καταραμένη ταπείνωση.

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