Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ – Δείπνο στους ηγέτες παραθέτει ο Ερντογάν

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Λίγο πριν τις 20:00 έφτασε στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και για το δείπνο το οποίο παραθέτει αυτή την ώρα στους ηγέτες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύει η σύζυγός του Μαρέβα, καθώς και η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.
Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Βύρων Νικολαΐδης ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.
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