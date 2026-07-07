Τσουκαλάς: Κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη ΝΔ – Η συνεδριακή απόφαση είναι ξεκάθαρη και κατηγορηματική

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την πεποίθηση ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων θα ανατραπεί εξέφρασε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤnews, ενώ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η συνεδριακή απόφαση και αυτό το εγγυάται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε μεταξύ άλλων, πως «όταν κάθεται η σκόνη, αυτό που αναμετριέται είναι το πρόγραμμα, το πολιτικό προσωπικό και η καθαρή τοποθέτηση». Τόνισε ότι «ο κόσμος θέλει καθαρές λύσεις και θέλει να έχεις αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία». Εκτίμησε επίσης, ότι «από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα από τις δημοσκοπήσεις και τότε θα κάνουμε μια αξιολόγηση».

Ερωτηθείς αν φτάνει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς τους πολίτες, είπε ότι για να φτάσει το μήνυμα, περνάει σε έναν βαθμό από το ίδιο το κόμμα, όμως σε έναν βαθμό περνάει και από τον χώρο που δίνουν τα ΜΜΕ στο περιεχόμενο. Ανέφερε ότι, για παράδειγμα, την Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στους συνταξιούχους και θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για ασφάλιση και τις συντάξεις, την Τετάρτη μιλάει για τις προτάσεις του κόμματος για τους μικρομεσαίους και την Παρασκευή θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. «Για αυτά θα υπάρξει χώρος στα ΜΜΕ για να συζητηθούν ή θα συζητάμε τι είπε ο ένας ή τι είπε ο άλλος;», σχολίασε.

Ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η συνεδριακή απόφαση και αυτό το εγγυάται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης». «Σας το λέω με πολύ καθαρό τρόπο», συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι «μόνο με συνέδρια αλλάζουν αποφάσεις, αλλά εδώ δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα γιατί κανένας δεν λέει ότι πρέπει να υπάρξει άλλη στρατηγική». «Είναι ομόφωνη απόφαση και κεντρική στρατηγική ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν μπορεί να υπάρξει», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «η άποψη που φέρω εγώ, είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Αν κάποιος θεωρείται ότι είπε κάτι διαφορετικό, προφανώς έχει μια προσωπική άποψη», συμπλήρωσε. «Το ΠΑΣΟΚ το εκπροσωπούν οι αποφάσεις των οργάνων του. Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει λάβει αποφάσεις, το συνέδριο έλαβε αποφάσεις. Εμείς απλά τις επικοινωνούμε και δεσμευόμαστε από αυτές. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε κυρίαρχα», σημείωσε.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι εν δυνάμει εταίρους η ΝΔ έχει «τον κ. Βελόπουλο και δεν ξέρω αν έχει την κυρία Λατινοπούλου -αν μπει στη Βουλή- ή ενδεχομένως το κόμμα του κ. Σαμαρά».

Κληθείς να απαντήσει αν είναι εν δυνάμει εταίρος του ΠΑΣΟΚ το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς είπε μεταξύ άλλων, ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα το σύνολο των θέσεών του για να μπορούμε να τις σχολιάσουμε», υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις για ενέργεια και ακρίβεια «μοιάζουν πάρα πολύ. Είναι περίπου ίδιες με αυτά που λέει εδώ και πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ», όμως στο ζήτημα των τραπεζών και των κόκκινων δανείων «έχουμε άλλη πολιτική». «Στο θέμα των δανείων μοιάζει πολύ με τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ», όπως και στην εξωτερική πολιτική σχετικά με το θέμα του καλωδίου.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα, είπε ότι «είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις κι εδώ πρέπει να δούμε ποια θα είναι η στάση της χώρας μας. Γιατί ακούμε πράγματα ανησυχητικά. Μακάρι να διαψευστούν». Είπε ότι «το σενάριο που φαίνεται να είναι πολύ πιθανό έως τώρα, του να πάρει τους κινητήρες F-110 για τα μαχητικά KAAN η Τουρκία», αν γίνει, ενδυναμώνεται η γείτονα χώρα και πως «αν πάμε και στο σενάριο της ένταξης της Τουρκίας στην αγορά των F-35, τα πράγματα γίνονται χειρότερα». Σημείωσε ότι με αυτά παραβιάζεται η νομοθεσία CAATSA που έχει ψηφιστεί το 2020, βάσει της οποίας «όσο υπάρχουν ρώσικα όπλα ή ρώσικα εργαλεία συλλογής πληροφοριών, δεν μπορεί να δώσουν F-35». «Εδώ ποιος είναι ο κίνδυνος; Μην η Τουρκία κάνει ότι παρκάρει κάπου αλλού τους S-400 κι έτσι πάρει τα F-35. Άρα, εδώ θέλει μια ανάδειξη των ζητημάτων από τη χώρα μας στο ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να διαταραχθεί η ισορροπία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε.

«Δεν είναι γιατί εμείς δεν θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Εμείς θέλουμε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά με ισορροπία», τόνισε, προσθέτοντας πως «όταν, όμως, έχουμε μία Τουρκία η οποία αυξάνει συνεχώς την προκλητικότητα, θέλει να κάνει εσωτερικό δίκαιο την “Γαλάζια Πατρίδα”, συνέχεια εμφανίζει χάρτες που δείχνουν το μισό Αιγαίο δικό της, δεν μπορεί η Ελλάδα να μην αντιδρά».

Σημείωσε πως «η λογική των “ήρεμων νερών” που είναι ήρεμα γιατί εμείς υποχωρούμε, δεν πέτυχε και φαίνεται σήμερα», ενώ σχολίασε πως δεν ξέρει «αν η εικόνα ενός πρωθυπουργού που έχει επιλέξει για γγ Εθνικής Ασφάλειας ένα πρόσωπο που τόσο εύκολα έγινε στόχος και δίνει την εντύπωση ότι εύκολα μπορεί να γίνει στόχος και πιο σύνθετων επιχειρήσεων κάποια στιγμή, βοηθάει τη χώρα σε μία απαιτητική στιγμή για την εξωτερική πολιτική μας και τα εθνικά μας συμφέροντα».

Σχολιάζοντας δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για τον κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «χθες το βράδυ είχε ένα υβρεολόγιο κατά του Τσίπρα, προχθές το βράδυ τον αποθέωνε». Είπε ότι «εδώ και ενάμιση χρόνο ασχολείται εργολαβικά να υβρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη» και πως «τώρα του είπαν μάλλον “το παράκανες με την λατρεία στον Τσίπρα, γύρνα το”». «Στα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη, εγώ προσωπικά δίνω ελάχιστη σημασία. Δεν έχει καμία αξιοπιστία. Αλλά περιμένω και την αντίδραση της ΕΛΑΣ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τον Ν. Φαραντούρη και το θέμα της απόσπασης της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ, είπε μεταξύ άλλων, ότι «κανένα θέμα δεν υπάρχει με τον κ. Φαραντούρη. Ήταν πολύ καθαρές οι εξηγήσεις του…».

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