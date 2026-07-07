Διακριτικές αποστάσεις Μαρινάκη από Γεωργιάδη για Τσίπρα: Δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς αποδείξεις, αλλά υπάρχουν δεδομένα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αποστάσεις από τη δριμεία επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα ο Άδωνις Γεωργιάδης – ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «τα πήρε» για να αλλάξει τους Ποινικούς Κώδικες – πήρε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, κατ’ αρχάς ξεκαθάρισε ότι «εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Όσα χρόνια με τιμά ο κόσμος με την ψήφο του, αποφεύγω τις προσωπικές επιθέσεις, όχι όμως την πολιτική κριτική». «Εγώ δεν θα πω ότι τα έχει πάρει. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα που δεν αμφισβητούνται. Ο Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Φανταστείτε Τσιάρα και Φλωρίδη να έλεγαν ότι επί Μητσοτάκη λειτουργεί παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.

Και συνέχισε: «Εδώ έχουμε ένα κόμμα που ο υπουργός Δικαιοσύνης του λέει ότι έδινε εντολές στη δικαιοσύνη. Κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 όχι μόνο απελευθερώνοντας το βαρύ έγκλημα, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Τα κίνητρα χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω. Υπάρχουν διατάξεις που βγάζουν μάτι. Αυτά τα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός θα τα θυμίζουμε όλα γιατί με όσα έγιναν στη δικαιοσύνη τα 4 χρόνια, ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του πιο έντιμου».

Ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες οδήγησαν σε αποφυλακίσεις βαρυποινιτών, μείωσαν ποινές για σοβαρά αδικήματα, όπως ο βιασμός και η ανθρωποκτονία, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα επιβολής μικρότερων ποινών ακόμη και σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών, ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να αποδώσει κίνητρα στην τότε κυβέρνηση χωρίς αποδείξεις. «Τα κίνητρα της κατά παραγγελία νομοθέτησης, επειδή έχω τελειώσει και Νομική και έχω ασκήσει τη δικηγορία, χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης για Σαμαρά: Έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές – Μέχρι να κάνει κόμμα, δεν είναι αντιπολίτευση

Αγριεύει η κόντρα ΝΔ – Τσίπρα: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε συσπείρωση της γαλάζιας βάσης μέσω… Αμαλίας

Χατζηδάκης: Το Δημόσιο σταματά να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν