Διακριτικές αποστάσεις Μαρινάκη από Γεωργιάδη για Τσίπρα: Δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς αποδείξεις, αλλά υπάρχουν δεδομένα

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Αποστάσεις από τη δριμεία επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα ο Άδωνις Γεωργιάδης – ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «τα πήρε» για να αλλάξει τους Ποινικούς Κώδικες – πήρε ο Παύλος Μαρινάκης.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, κατ’ αρχάς ξεκαθάρισε ότι «εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Όσα χρόνια με τιμά ο κόσμος με την ψήφο του, αποφεύγω τις προσωπικές επιθέσεις, όχι όμως την πολιτική κριτική». «Εγώ δεν θα πω ότι τα έχει πάρει. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα που δεν αμφισβητούνται. Ο Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Φανταστείτε Τσιάρα και Φλωρίδη να έλεγαν ότι επί Μητσοτάκη λειτουργεί παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.
Και συνέχισε: «Εδώ έχουμε ένα κόμμα που ο υπουργός Δικαιοσύνης του λέει ότι έδινε εντολές στη δικαιοσύνη. Κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 όχι μόνο απελευθερώνοντας το βαρύ έγκλημα, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Τα κίνητρα χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω. Υπάρχουν διατάξεις που βγάζουν μάτι. Αυτά τα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός θα τα θυμίζουμε όλα γιατί με όσα έγιναν στη δικαιοσύνη τα 4 χρόνια, ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του πιο έντιμου».
Ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες οδήγησαν σε αποφυλακίσεις βαρυποινιτών, μείωσαν ποινές για σοβαρά αδικήματα, όπως ο βιασμός και η ανθρωποκτονία, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα επιβολής μικρότερων ποινών ακόμη και σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών, ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να αποδώσει κίνητρα στην τότε κυβέρνηση χωρίς αποδείξεις. «Τα κίνητρα της κατά παραγγελία νομοθέτησης, επειδή έχω τελειώσει και Νομική και έχω ασκήσει τη δικηγορία, χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω», είπε χαρακτηριστικά.
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