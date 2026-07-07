Μαρινάκης για Σαμαρά: Έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές – Μέχρι να κάνει κόμμα, δεν είναι αντιπολίτευση

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να προσφύγει στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών, αυξάνοντας την ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές , δεν υποτιμώ το θέμα αλλά τη στάση κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Το θέμα αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη και όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είμαστε κράτος με διάκριση εξουσιών και η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Όταν μιλάει η δικαιοσύνη καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «καταρχάς, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, στη χθεσινή του ανακοίνωση, συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση. Και λίγες ώρες μετά λέει “α, εσείς το συνδέσατε”. […] Όταν η Δικαιοσύνη απαντά σε ανώτατο επίπεδο, η εκτελεστική εξουσία θεσμικά πρέπει να σιωπά», προσθέτοντας ότι «ο κ. Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα όπως προεξοφλείται, δεν είναι αντιπολίτευση, αν κάνει κόμμα θα είναι σε αυτά που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Η δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μάς, όσα κόμματα και αν δημιουργηθούν δεν θα επηρεάσουν την προσπάθειά μας».

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