Μαρινάκης για Σαμαρά: Έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές – Μέχρι να κάνει κόμμα, δεν είναι αντιπολίτευση

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Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να προσφύγει στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών, αυξάνοντας την ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές , δεν υποτιμώ το θέμα αλλά τη στάση κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Το θέμα αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη και όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είμαστε κράτος με διάκριση εξουσιών και η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Όταν μιλάει η δικαιοσύνη καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές».
Ο ίδιος επισήμανε ότι «καταρχάς, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, στη χθεσινή του ανακοίνωση, συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση. Και λίγες ώρες μετά λέει “α, εσείς το συνδέσατε”. […] Όταν η Δικαιοσύνη απαντά σε ανώτατο επίπεδο, η εκτελεστική εξουσία θεσμικά πρέπει να σιωπά», προσθέτοντας ότι «ο κ. Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα όπως προεξοφλείται, δεν είναι αντιπολίτευση, αν κάνει κόμμα θα είναι σε αυτά που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Η δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μάς, όσα κόμματα και αν δημιουργηθούν δεν θα επηρεάσουν την προσπάθειά μας».
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