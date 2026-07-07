Τηλεθέαση: Απογείωσε την ΕΡΤ2 Σπορ ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία – Έφτασε στο 51%

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση έκανε η ΕΡΤ2 Σπορ, το βράδυ της Δευτέρας (6/7), με τον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, σημειώνοντας εξαιρετικά ποσοστά.
Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, το παιχνίδι σημείωσε μέσο όρο 40,1%, αγγίζοντας μάλιστα στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00) το 51%.
Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε μέσο όρο 36%, φθάνοντας μέχρι το 48,1% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).
Πορτογαλία – Ισπανία – 40,1%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,4%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,5%
Cash or Trash – 9%
Γη της Ελιάς – 7,3%
Έτερος Εγώ – 4,6%
Πορτογαλία – Ισπανία – 36%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,2%
Γη της Ελιάς – 15,2%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 12,7%
Cash or Trash – 9,6%
Έτερος Εγώ – 4%
Διαβάστε επίσης:
Έκλεισε την σεζόν της εκπομπής της η Γερμανού – «Δεν θα έκανα τηλεόραση, αν δεν ήσασταν εσείς» (Video)
Μαλέσκου και Κωνσταντάρας κλείνουν το «Ραντεβού το ΣΚ» για καλοκαίρι – Οι αγκαλιές και συγκίνηση (Video)
Μουντιάλ 2026: Η επανάσταση του YouTube απειλεί την κυριαρχία της τηλεόρασης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.