Τηλεθέαση: Απογείωσε την ΕΡΤ2 Σπορ ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία – Έφτασε στο 51%

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση έκανε η ΕΡΤ2 Σπορ, το βράδυ της Δευτέρας (6/7), με τον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, σημειώνοντας εξαιρετικά ποσοστά.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, το παιχνίδι σημείωσε μέσο όρο 40,1%, αγγίζοντας μάλιστα στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00) το 51%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε μέσο όρο 36%, φθάνοντας μέχρι το 48,1% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πορτογαλία – Ισπανία – 40,1%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,4%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,5%

Cash or Trash – 9%

Γη της Ελιάς – 7,3%

Έτερος Εγώ – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πορτογαλία – Ισπανία – 36%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,2%

Γη της Ελιάς – 15,2%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 12,7%

Cash or Trash – 9,6%

Έτερος Εγώ – 4%

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