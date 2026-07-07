search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 14:00
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 13:13

Τηλεθέαση: Απογείωσε την ΕΡΤ2 Σπορ ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία – Έφτασε στο 51%

07.07.2026 13:13
spain-portugal-new

Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση έκανε η ΕΡΤ2 Σπορ, το βράδυ της Δευτέρας (6/7), με τον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, σημειώνοντας εξαιρετικά ποσοστά.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, το παιχνίδι σημείωσε μέσο όρο 40,1%, αγγίζοντας μάλιστα στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00) το 51%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε μέσο όρο 36%, φθάνοντας μέχρι το 48,1% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πορτογαλία – Ισπανία – 40,1%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,4%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,5%
Cash or Trash – 9%
Γη της Ελιάς – 7,3%
Έτερος Εγώ – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πορτογαλία – Ισπανία – 36%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,2%
Γη της Ελιάς – 15,2%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 12,7%
Cash or Trash – 9,6%
Έτερος Εγώ – 4%

Διαβάστε επίσης:

Έκλεισε την σεζόν της εκπομπής της η Γερμανού – «Δεν θα έκανα τηλεόραση, αν δεν ήσασταν εσείς» (Video)

Μαλέσκου και Κωνσταντάρας κλείνουν το «Ραντεβού το ΣΚ» για καλοκαίρι – Οι αγκαλιές και συγκίνηση (Video)

Μουντιάλ 2026: Η επανάσταση του YouTube απειλεί την κυριαρχία της τηλεόρασης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hyperion_gr-1_0707_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εκτοξεύθηκε ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1 – Τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη (photos/video)

antetokounmpo-heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω το το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

TRUMP_NATO_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

konstantaras-maleskou-new
MEDIA

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου – Σε πρόσωπα για την εκπομπή έπεσα έξω» (Video)

allwyn-imiskoubria-6
ADVERTORIAL

Το μουσικό challenge της Allwyn με στίχους από τα Ημισκούμπρια (vid.) – Μια δοκιμασία που ξεχώρισε τους πιο φανατικούς από τους…απλούς περαστικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πτώση για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα, ενισχύεται η ΕΛΑΣ, μοιρασμένοι οι πολίτες για την αυτοδυναμία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 14:00
hyperion_gr-1_0707_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εκτοξεύθηκε ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1 – Τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη (photos/video)

antetokounmpo-heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω το το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

TRUMP_NATO_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

1 / 3