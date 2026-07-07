ΕΛΑΣ απαντά σε Άδωνι: «Να κουνούν το δάχτυλο αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη και τις κατηγορίες του για τους Ποινικούς Κώδικες που είχε αλλάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Ά. Παπαδοπούλου – σχολιάζοντας τις αναφορές του υπουργού Υγείας σε δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή – σημείωσε ότι «είχαν διερευνηθεί, αυτά που είπε ο κ. Κοντονής, με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο», προσθέτοντας ότι τα στελέχη της κυβέρνησης αναφέρονται στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουν.

Υπενθυμίζοντας, δε, ότι πριν λίγο καιρό ο Α. Γεωργιάδης έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του, τόνισε ότι «έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντιμότητα του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους», υπενθυμίζοντας ότι «έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μία κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς με 44 στελέχη της με εμπλεκόμενα, όπως αναδείχθηκε και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου» και προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο».

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