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07.07.2026 14:19

ΕΛΑΣ απαντά σε Άδωνι: «Να κουνούν το δάχτυλο αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο» (Video)

07.07.2026 14:19
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Σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη και τις κατηγορίες του για τους Ποινικούς Κώδικες που είχε αλλάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Ά. Παπαδοπούλου – σχολιάζοντας τις αναφορές του υπουργού Υγείας σε δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή – σημείωσε ότι «είχαν διερευνηθεί, αυτά που είπε ο κ. Κοντονής, με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο», προσθέτοντας ότι τα στελέχη της κυβέρνησης αναφέρονται στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουν.

Υπενθυμίζοντας, δε, ότι πριν λίγο καιρό ο Α. Γεωργιάδης έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του, τόνισε ότι «έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντιμότητα του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους», υπενθυμίζοντας ότι «έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μία κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς με 44 στελέχη της με εμπλεκόμενα, όπως αναδείχθηκε και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου» και προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο».

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