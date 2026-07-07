Η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το… αγκαζέ με τον Ερντογάν (Photos – Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στην Άγκυρα, για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ.

#ПРЯМОЙ_ЭФИР: Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств стран-членов НАТОhttps://t.co/cJXkRbk76k July 7, 2026

🚨 JUST IN: President Trump has just STEPPED OFF Air Force One in Turkey, greeted by a MASSIVE welcome party



47 was immediately welcomed by President Erdogan off the steps 🇺🇸🇹🇷



Trump is in his element! pic.twitter.com/TGjiKijo4C — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 7, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ μίλησε στα τουρκικά στους στρατιώτες που τον υποδέχτηκαν λέγοντας «Merhaba asker» (γειά σου στρατιώτη).

Trump in Turkish:



Merhaba asker! pic.twitter.com/mPHHsCRoPT — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα… θερμή με τους δύο ηγέτες να… κρατιούνται περπατώντας στο χαλί, δημιουργώντας την απορία αν κυριολεκτικά… στήριζαν ο ένας τον άλλον.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία πριν αναχωρήσουν για το Προεδρικό Παλάτι, όπου θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής.

Στην ατζέντα θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan και η προμήθεια κινητήρων, αλλά και η προσπάθεια της Άγκυρας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, ζήτημα που εξακολουθεί να συνδέεται με την αγορά των ρωσικών S-400.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επεκταθούν και στις εξελίξεις στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ενεργειακή συνεργασία, ενώ η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη Σύνοδο για να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από συμμάχους των ΗΠΑ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τάχθηκε κατά της προμήθειας F-35 ή κινητήρων για το τουρκικό πρόγραμμα Kaan, καταδεικνύουν ότι το θέμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδέεται με την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή.

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