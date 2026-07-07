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07.07.2026 15:01

Η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το… αγκαζέ με τον Ερντογάν (Photos – Video)

07.07.2026 15:01
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στην Άγκυρα, για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ.

Μάλιστα, ο Τραμπ μίλησε στα τουρκικά στους στρατιώτες που τον υποδέχτηκαν λέγοντας «Merhaba asker» (γειά σου στρατιώτη).

Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα… θερμή με τους δύο ηγέτες να… κρατιούνται περπατώντας στο χαλί, δημιουργώντας την απορία αν κυριολεκτικά… στήριζαν ο ένας τον άλλον.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία πριν αναχωρήσουν για το Προεδρικό Παλάτι, όπου θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής.

Στην ατζέντα θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan και η προμήθεια κινητήρων, αλλά και η προσπάθεια της Άγκυρας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, ζήτημα που εξακολουθεί να συνδέεται με την αγορά των ρωσικών S-400.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επεκταθούν και στις εξελίξεις στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ενεργειακή συνεργασία, ενώ η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη Σύνοδο για να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από συμμάχους των ΗΠΑ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τάχθηκε κατά της προμήθειας F-35 ή κινητήρων για το τουρκικό πρόγραμμα Kaan, καταδεικνύουν ότι το θέμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδέεται με την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή.

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