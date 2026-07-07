Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ θα τους υποστήριζε σε περίπτωση επίθεσης, σύμφωνα με μια εσωτερική δημοσκόπηση της Συμμαχίας την οποία είδε το POLITICO.

Το «Trump effect»

Το εύρημα αυτό έρχεται μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της στρατιωτικής συμμαχίας. Μόνο το 43% των ενηλίκων στις ΗΠΑ απάντησε θετικά όταν ρωτήθηκαν αν το ΝΑΤΟ θα τήρησε τη δέσμευσή του να βοηθήσει τη χώρα τους σε περίπτωση επίθεσης — το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 32 συμμάχων του ΝΑΤΟ, όπως έδειξαν τα στοιχεία, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 57% σε ολόκληρη τη Συμμαχία.

«Θα μπορούσε να είναι μια αντίδραση στη ρητορική του Τραμπ, ο οποίος θέτει υπό αμφισβήτηση την αλληλεγγύη ως προς το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, δήλωσε η Γκερλίντε Νιχούς, ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας και πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι το αφήγημα που επικρατεί στον αμερικανικό πληθυσμό αποτελεί τη «λογική εξήγηση για αυτή τη μείωση».

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε συμμάχους του ΝΑΤΟ που δίσταζαν να παράσχουν υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, απειλώντας με αντίποινα, χαρακτηρίζοντας τη Συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και ισχυριζόμενος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα βοηθούσαν αν τους ζητηθεί. Έχει επίσης απειλήσει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, αμφισβήτησε την ανεξαρτησία του Καναδά, έθεσε υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση των ΗΠΑ στο Άρθρο 5 και χλεύασε τη συμβολή των συμμάχων στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, λέγοντας ότι οι στρατιώτες τους «έμεναν λίγο πίσω» από τις πρώτες γραμμές.

Μείωση στήριξης λόγω ΗΠΑ

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενέτεινε εκ νέου την κριτική του προς τη Συμμαχία, εν όψει της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. «Είναι γελοίο οι ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία, όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία», έγραψε την Παρασκευή. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης δεν παρουσιάζουν άμεση σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, ο μέσος όρος σε επίπεδο συμμαχίας δείχνει μείωση περίπου 8 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με διπλωμάτη του ΝΑΤΟ και πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα. Και οι δύο ανέφεραν ότι αυτό οφείλεται σε μια πιο απότομη πτώση στις ΗΠΑ.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν επικαλεστεί το Άρθρο 5 μόνο μία φορά στην ιστορία της Συμμαχίας, ενεργοποιώντας τη ρήτρα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ολόκληρη τη Συμμαχία εξακολουθεί να υποστηρίζει το ΝΑΤΟ, με το 62% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι η συμμετοχή στη Συμμαχία καθιστά λιγότερο πιθανή μια επίθεση, ενώ το 65% υποστηρίζει ότι θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής της χώρας τους ως μέλους.

Η συνολική υποστήριξη για τον διατλαντικό δεσμό παραμένει επίσης υψηλή, με το 72% να τον χαρακτηρίζει ως σημαντικό, όπως έδειξε η έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη σε πάνω από 31.000 ερωτηθέντες μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Το ΝΑΤΟ διεξάγει δύο δημοσκοπήσεις ετησίως, ενώ η τελευταία φορά που δημοσίευσε μια συνοπτική έκδοση της έρευνας ήταν το 2024, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ. Εκτός από τη μεταβολή της κοινής γνώμης για το ΝΑΤΟ μεταξύ του αμερικανικού κοινού, η δημοσκόπηση κατέγραψε επίσης πιο θετικές απόψεις για τη Ρωσία και την Κίνα μεταξύ των ερωτηθέντων από τα κράτη μέλη της Συμμαχίας.

Αρέσει περισσότερο η Ρωσία, δεν αρέσει η Ουκρανία

Η έρευνα έδειξε ότι το 17% των πολιτών σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ έχει πλέον θετική άποψη για τη Ρωσία, σε σύγκριση με το 12% πέρυσι. Παράλληλα, το 56% έχει αρνητική άποψη για τη Ρωσία, σε σύγκριση με το 62% το 2025. Η υποστήριξη προς τη Μόσχα ήταν υψηλότερη στο Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Η υποστήριξη προς την Ουκρανία επίσης μειώθηκε, πέφτοντας από το 59% το 2025 στο 55% φέτος, με την ανθρωπιστική βοήθεια να αποτελεί τη μορφή υποστήριξης προς το Κίεβο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη υποστήριξη, ακολουθούμενη από τη διπλωματική υποστήριξη και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Εν τω μεταξύ, το 22% των πολιτών του ΝΑΤΟ βλέπει πλέον την Κίνα θετικά, σε σύγκριση με το 17% πέρυσι. Το ποσοστό όσων βλέπουν το Πεκίνο αρνητικά συρρικνώθηκε από 47% σε 39%. Η υποστήριξη ήταν υψηλότερη στη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία και την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ κατηγοριοποιεί τις δύο χώρες διαφορετικά, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως απειλή και περιγράφοντας την Κίνα ως «συστημική πρόκληση».

Η Νιχούς δήλωσε ότι η αύξηση της υποστήριξης θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν τις δύο χώρες πιο θετικά ως αντίδραση στον Τραμπ. «Πρέπει να το δει κανείς στο πλαίσιο της πτώσης της φήμης των ΗΠΑ», είπε, και «πιθανώς της επίδρασης της ρωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας» στους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ.

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