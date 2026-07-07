Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μπάχαλο και τη Βουλή: Διασπάσεις, παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις – Πού βρίσκονται οι 47 βουλευτές του 2023

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Όταν οι πολίτες ψήφιζαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, εξέλεγαν μια Κοινοβουλευτική Ομάδα 47 βουλευτών, που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε, έστω και έτσι αδύναμη και αποδεκατισμένη, τον βασικό πόλο της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Τρία χρόνια αργότερα, η εικόνα εκείνης της ΚΟ ανεμοσκορπίσματα παρά οτιδήποτε άλλο, καθώς έχει μεταφέρει την εσωκομματική κρίση και στη Βουλή. Και μάλιστα αναμένεται να χειροτερέψει η κατάσταση καθώς αρκετοί εκ των εναπομεινάντων βουλευτών ετοιμάζονται να παραιτηθούν αυτές τις ημέρες, επιλέγοντας να κατευθυνθούν προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του μορφή, προκαλεί συναισθήματα που κινούνται μεταξύ θλίψης, οίκτου και οργής, υπομένοντας έναν αργό πολιτικό βασανιστήριο.
Τέτοιο… μπάχαλο στην ελληνική Βουλή – που μετράει τον αριθμό ρεκόρ των 40 ανεξάρτητων βουλευτών – από ένα μόνο κόμμα, και μάλιστα αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπό γενικά κανονικές (και όχι μνημονιακές) πολιτικές συνθήκες, δεν έχει ξανασυμβεί.
Οι αλλεπάλληλες εσωκομματικές συγκρούσεις, η εκλογή και η εκπαραθύρωση του Στέφανου Κασσελάκη, η διάσπαση με τη δημιουργία της Νέας Αριστεράς, οι αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις εκείνης της περιόδους, αλλά ειδικά η ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και οι κραδασμοί που αυτή φέρει, έχουν διασκορπίσει προς διάφορες κατευθύνσεις τους βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 47, μόλις 23 παραμένουν σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Βουλής. Και από αυτούς τους 23 ζήτημα είναι εάν θέλει έστω και το ένα τρίτο να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και να μην πάει στην ΕΛΑΣ, εάν ο κ. Τσίπρας έκανε το νεύμα.
Η αριθμητική αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη βαθύτερη κρίση που βίωσε το κόμμα μετά την εκλογική του κατάρρευση.
Η πρώτη μεγάλη ρωγμή ήρθε τον Νοέμβριο του 2023, όταν αποχώρησαν οι βουλευτές της ομάδας «6+6» και συγκρότησαν αργότερα τη Νέα Αριστερά. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 11 βουλευτές και έπεσε από τους 47 στους 36, διατηρώντας οριακά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η συνέχεια αποδείχθηκε ακόμη πιο δραματική. Ακολούθησαν νέες αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και μετακινήσεις, ενώ το 2026 η ίδια η Νέα Αριστερά οδηγήθηκε στη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας, όταν αρκετοί βουλευτές αποχώρησαν και η Έφη Αχτσιόγλου μάλιστα παραιτήθηκε πρόσφατα και από το βουλευτικό αξίωμα, δίνοντας τη θέση της στον Γιάννη Δραγασάκη που ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως, καθώς βλέπει προς την ΕΛΑΣ.
Το άλλο μεγάλο σοκ που αφαίρεσε από τον ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν η καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη και η αποχώρηση η εκδίωξη άλλων 8 βουλευτών. Κάποιοι από αυτούς πήγαν στο Κίνημα Δημοκρατίας του κ. Κασσελάκη, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει κι από κει, ενώ άλλοι παραμένουν ανεξάρτητοι, αναμένοντας τις εξελίξεις – για παράδειγμα ο Γιάννης Σαρακιώτης κοιτάζει προς ΕΛΑΣ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης που συζητά με το ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα Τζάκρη επίσης.
Είχε προηγηθεί η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Αθηνάς Λινού για άλλους λόγους, μετά από σύγκρουσή της με τον Παύλο Πολάκη.
Σήμερα, ακόμα και ο ίδιος ο κ. Πολάκης δεν είναι μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ!
Η διάλυση της κοινοβουλευτικής συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο για μεγάλο κόμμα της μεταπολίτευσης. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα που προέκυψε από τις εκλογές του 2023 γέννησε μέσα σε τρία χρόνια:
Από τους 47 βουλευτές που είχε εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 23 είναι αυτή την ώρα στο κόμμα. Δύο ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι 23 δεν ανήκουν σε ΚΟ, είναι δηλαδή ανεξάρτητοι κοινοβουλευτικά, αλλά 4 είναι στη Νέα Αριστερά και 2 στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Απομένει να φανεί πού θα καταλήξει η έδρα (47η) του Γιώργου Καραμέρου. Υπήρξαν συνολικά 4 παραιτήσεις (Όθων Ηλιόπουλος, Αλέξης Τσίπρας, Έφη Αχτσιόγλου και Γιώργος Καραμέρος). Είναι περίπου βέβαιο ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και νέες κινήσεις, που θα αλλάξουν πάλι το χάρτη.
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