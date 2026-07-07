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07.07.2026 08:53

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μπάχαλο και τη Βουλή: Διασπάσεις, παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις – Πού βρίσκονται οι 47 βουλευτές του 2023

07.07.2026 08:53
SYRIZA

Όταν οι πολίτες ψήφιζαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, εξέλεγαν μια Κοινοβουλευτική Ομάδα 47 βουλευτών, που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε, έστω και έτσι αδύναμη και αποδεκατισμένη, τον βασικό πόλο της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τρία χρόνια αργότερα, η εικόνα εκείνης της ΚΟ ανεμοσκορπίσματα παρά οτιδήποτε άλλο, καθώς έχει μεταφέρει την εσωκομματική κρίση και στη Βουλή. Και μάλιστα αναμένεται να χειροτερέψει η κατάσταση καθώς αρκετοί εκ των εναπομεινάντων βουλευτών ετοιμάζονται να παραιτηθούν αυτές τις ημέρες, επιλέγοντας να κατευθυνθούν προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του μορφή, προκαλεί συναισθήματα  που κινούνται μεταξύ θλίψης, οίκτου και οργής, υπομένοντας έναν αργό πολιτικό βασανιστήριο.  

Τέτοιο… μπάχαλο στην ελληνική Βουλή – που μετράει τον αριθμό ρεκόρ των 40 ανεξάρτητων βουλευτών – από ένα μόνο κόμμα, και μάλιστα αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπό γενικά κανονικές (και όχι μνημονιακές) πολιτικές συνθήκες, δεν έχει ξανασυμβεί.   

Οι αλλεπάλληλες εσωκομματικές συγκρούσεις, η εκλογή και η εκπαραθύρωση  του Στέφανου Κασσελάκη, η διάσπαση με τη δημιουργία της Νέας Αριστεράς, οι αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις εκείνης της περιόδους, αλλά ειδικά η ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και οι κραδασμοί που αυτή φέρει, έχουν διασκορπίσει προς διάφορες κατευθύνσεις τους βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 47, μόλις 23 παραμένουν σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Βουλής. Και από αυτούς τους 23 ζήτημα είναι εάν θέλει έστω και το ένα τρίτο να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και να μην πάει στην ΕΛΑΣ, εάν ο κ. Τσίπρας έκανε το νεύμα.

Η αριθμητική αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη βαθύτερη κρίση που βίωσε το κόμμα μετά την εκλογική του κατάρρευση.

Η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική αποσύνθεση της Μεταπολίτευσης

Η πρώτη μεγάλη ρωγμή ήρθε τον Νοέμβριο του 2023, όταν αποχώρησαν οι βουλευτές της ομάδας «6+6» και συγκρότησαν αργότερα τη Νέα Αριστερά. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 11 βουλευτές και έπεσε από τους 47 στους 36, διατηρώντας οριακά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η συνέχεια αποδείχθηκε ακόμη πιο δραματική. Ακολούθησαν νέες αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και μετακινήσεις, ενώ το 2026 η ίδια η Νέα Αριστερά οδηγήθηκε στη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας, όταν αρκετοί βουλευτές αποχώρησαν και η Έφη Αχτσιόγλου μάλιστα παραιτήθηκε πρόσφατα και από το βουλευτικό αξίωμα, δίνοντας τη θέση της στον Γιάννη Δραγασάκη που ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως, καθώς βλέπει προς την ΕΛΑΣ.

Το άλλο μεγάλο σοκ που αφαίρεσε από τον ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν η καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη και η αποχώρηση η εκδίωξη άλλων 8 βουλευτών. Κάποιοι από αυτούς πήγαν στο Κίνημα Δημοκρατίας του κ. Κασσελάκη, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει κι από κει, ενώ άλλοι παραμένουν ανεξάρτητοι, αναμένοντας τις εξελίξεις – για παράδειγμα ο Γιάννης Σαρακιώτης κοιτάζει προς ΕΛΑΣ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης που συζητά με το ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα Τζάκρη επίσης.

Είχε προηγηθεί η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Αθηνάς Λινού για άλλους λόγους, μετά από σύγκρουσή της με τον Παύλο Πολάκη.

Σήμερα, ακόμα και ο ίδιος ο κ. Πολάκης δεν είναι μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ!

Η διάλυση της κοινοβουλευτικής συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο για μεγάλο κόμμα της μεταπολίτευσης. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα που προέκυψε από τις εκλογές του 2023 γέννησε μέσα σε τρία χρόνια:

  • μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα (Νέα Αριστερά),
  • στη συνέχεια τη διάλυσή της,
  • την ίδρυση ενός ακόμη νέου κόμματος (Δημοκράτες – Προοδευτικ΄λο Κέντρο),
  • διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις,
  • μετακινήσεις βουλευτών,
  • ακόμη και παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα
  • Και βεβαίως την ίδρυση της ΕΛΑΣ, που κατά τα φαινόμενα θα δώσει και τη χαριστική βολή σε κόμμα που γνωρίζαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από το εάν τελικά θα διατηρηθεί ως αυτοτελής πολιτικός οργανισμός και δεν αυτοδιαλυθεί.

Πού βρίσκονται σήμερα οι 47 του ΣΥΡΙΖΑ του 2023

Από τους 47 βουλευτές που είχε εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 23 είναι αυτή την ώρα στο κόμμα. Δύο ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι 23 δεν ανήκουν σε ΚΟ, είναι δηλαδή ανεξάρτητοι κοινοβουλευτικά, αλλά 4 είναι στη Νέα Αριστερά και 2 στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Απομένει να φανεί πού θα καταλήξει η έδρα (47η) του Γιώργου Καραμέρου. Υπήρξαν συνολικά 4 παραιτήσεις (Όθων Ηλιόπουλος, Αλέξης Τσίπρας, Έφη Αχτσιόγλου και Γιώργος Καραμέρος). Είναι περίπου βέβαιο ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και νέες κινήσεις, που θα αλλάξουν πάλι το χάρτη.

  1. Έλενα ΑκρίταΣΥΡΙΖΑ
  2. Ευάγγελος ΑποστολάκηςΑνεξάρτητος / έφυγε με την κρίση στο Γκάζι, θεωρείται κοντά στο ΠΑΣΟΚ
  3. Όθων Ηλιόπουλος –  Παραιτήθηκε – αντικαταστάθηκε από Πόπη Τσαπανίδου, η οποία παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείται επιρροής Τσίπρα
  4. Νάσος ΗλιόπουλοςΑνεξάρτητος, αποχώρησε για τη Νέα Αριστερά, από την οποία επίσης αποχώρησε πρόσφατα, θεωρείται κοντά στην ΕΛΑΣ
  5. Δημήτρης ΤζανακόπουλοςΑνεξάρτητος, έφυγε για τη Νέα Αριστερά από την οποία αποχώρησε πρόσφατα
  6. Αθηνά ΛινούΑνεξάρτητη, θεωρείται σίγουρη για την ΕΛΑΣ
  7. Ευκλείδης Τσακαλώτος – Ανεξάρτητος, έφυγε για τη Νέα Αριστερά στην οποία παραμένει
  8. Αλέξης ΤσίπραςΠαραιτήθηκε από βουλευτής, τη θέση του πήρε ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως και πήγε στη Νέα Αριστερά
  9. Έφη Αχτσιόγλου Παραιτήθηκε από βουλεύτρια, αφού πρώτα είχε αποχωρήσει για τη Νέα Αριστερά
  10. Ρένα ΔούρουΣΥΡΙΖΑ
  11. Νίκος Παππάς ΣΥΡΙΖΑ
  12. Ραλλία Χρηστίδου Ανεξάρτητη, είναι στους Δημοκράτες – προοδευτικό Κέντρο, καθώς είχε αποχωρήσει μετά το συνέδριο στο Γκάζι
  13. Θεανώ ΦωτίουΑνεξάρτητη, είχε αποχωρήσει για τη Νέα Αριστερά από την οποία επίσης αποχώρησε
  14. Νίνα ΚασιμάτηΣΥΡΙΖΑ
  15. Γιώργος ΚαραμέροςΠαραιτήθηκε από βουλευτής, (πάει προς ΕΛΑΣ), τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρίστος Σπίρτζης ή η Μυρτώ Κοροβέση   
  16. Μίλτος ΖαμπάραςΣΥΡΙΖΑ
  17. Γιώργος Γαβρήλος – ΣΥΡΙΖΑ
  18. Γιώργος ΠαπαηλιούΣΥΡΙΖΑ
  19. Όλγα ΓεροβασίληΣΥΡΙΖΑ
  20. Σία ΑναγνωστοπούλουΑνεξάρτητη, είχε φύγει για τη Νέα Αριστερά, στην οποία παραμένει
  21. Ανδρέας ΠαναγιωτόπουλοςΣΥΡΙΖΑ
  22. Γιώτα Πούλου Ανεξάρτητη, είναι στους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, καθώς είχε αποχωρήσει με τον Στέφανο Κασσελακη μετά το Γκάζι
  23. Θεόφιλος Ξανθόπουλος ΣΥΡΙΖΑ
  24. Συμεών Κεδίκογλου       – ΣΥΡΙΖΑ
  25. Διονύσης Καλαματιανός ΣΥΡΙΖΑ
  26. Χάρης ΜαμουλάκηςΣΥΡΙΖΑ
  27. Κατερίνα ΝοτοπούλουΣΥΡΙΖΑ
  28. Χρήστος Γιαννούλης – ΣΥΡΙΖΑ
  29. Ράνια ΘρασκιάΠΑΣΟΚ, είχε αποχωρήσει μετά την κρίση με τον Κασσελάκη και έμεινε για λίγο ανεξάρτητη  
  30. Χρήστος Γιαννούλης      – ΣΥΡΙΖΑ
  31. Σωκράτης Φάμελλος      – ΣΥΡΙΖΑ
  32. Μερόπη Τζούφη Ανεξάρτητη, είχε αποχωρήσει για τη Νέα Αριστερά από την οποία αποχώρησε επίσης
  33. Αλέξανδρος ΑυλωνίτηςΑνεξάρτητος, είχε αποχωρήσει για το κόμμα Κασσελάκη, από το οποίο επίσης αποχώρησε
  34. Πέτρος ΠαππάςΠΑΣΟΚ, είχε αποχωρήσει μετά την κρίση με τον Κασσελάκη και έμεινε για λίγο ανεξάρτητος  
  35. Καλλιόπη Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ
  36. Βασίλης ΚόκκαληςΣΥΡΙΖΑ
  37. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος –       ΣΥΡΙΖΑ
  38. Αλέξης Χαρίτσης Ανεξάρτητος, είχε αποχωρήσει για τη Νέα Αριστερά από την οποία αποχώρησε επίσης
  39. Χουσεΐν ΖεϊμπέκΑνεξάρτητος, είχε αποχωρήσει για τη Νέα Αριστερά από την οποία αποχώρησε επίσης
  40. Θεοδώρα ΤζάκρηΑνεξάρτητη, είχε αποχωρήσει για το κόμμα Κασσελάκη, από το οποίο επίσης αποχώρησε
  41. Κώστας Μπάρκας ΣΥΡΙΖΑ
  42. Οζγκιούρ Φερχάτ Ανεξάρτητος, είχε αποχωρήσει για τη Νέα Αριστερά από την οποία αποχώρησε επίσης
  43. Μαρίνα ΚοντοτόληΣΥΡΙΖΑ
  44. Γιάννης ΣαρακιώτηςΑνεξάρτητος, είχε αποχωρήσει με την κρίση για τον Κασσελάκη, αλλά δεν εντάχθηκε πουθενά
  45. Πέτη Πέρκα Ανεξάρτητη, αποχώρησε για τη Νέα Αριστερά, στην οποία παραμένει
  46. Κυριακή ΜάλαμαΑνεξάρτητη, αποχώρησε για το κόμμα Κασσελάκη, από το οποίο επίσης αποχώρησε
  47. Παύλος ΠολάκηςΑνεξάρτητος, εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ λόγω διαγραφής του από τον Σωκράτη Φάμελλο

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