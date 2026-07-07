Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Χωρίς συναντήσεις με Τραμπ – Ερντογάν και με το βλέμμα στην Τουρκία μεταβαίνει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ («δεν ενδείκνυται η συγκεκριμένη Σύνοδος για μια τέτοια συνάντηση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης), αλλά ούτε και με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρά ταύτα, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει στις βαλίτσες του ένα συγκεκριμένο «ατού»: το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες της Συμμαχίας που έχει επιτύχει τον στόχο της διάθεσης του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση (Defence Investment Pledge) που συμφωνήθηκε το 2025 και συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμιγώς αμυντικές δαπάνες (και τον επιπλέον στόχο του 1,5%), καθώς οι αμιγώς αμυντικές δαπάνες της χώρας για το 2026 εκτιμώνται σε 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% το 2025 και 2,74% το 2024. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες χώρες που έχουν ήδη υπερβεί τον στόχο που είχε συμφωνηθεί στη Σύνοδο της Χάγης είναι η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Γιατί η επίτευξη του στόχου είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα; Διότι, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές:

· Η χώρα αποτελεί μια από τις λίγες εξαιρέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ που διαχρονικά – ακόμα και τα δύσκολα χρόνια της κρίσης – φρόντιζε να καλύπτει τα αμυντικά προαπαιτούμενα της συμμαχίας (όταν ακόμα οι αμυντικές δαπάνες ορίζονταν στο 2% του ΑΕΠ) και

· Μπορεί έτσι να μιλά ανοιχτά για την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και αποτελεσματικότερα στη συλλογική της άμυνα, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση και να διαμορφώσει έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και να τονίσει ότι η ΕΕ οφείλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μέσω νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού για την άμυνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτές θα είναι και οι βασικές θέσεις που ο Κ. Μητσοτάκης θα αναπτύξει στη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας, παράλληλα, ότι μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αποτελεί έναν ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο εταίρο, συμβάλλοντας τελικά σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ. Ειδικά, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το ζήτημα των αμυντικών δαπανών θα βρεθεί στην προμετωπίδα της Συνόδου, αλλά και τις τιμωρητικές διαθέσεις του Τραμπ έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στον –μονομερή – πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Το βλέμμα στον Ερντογάν

Από την άλλη, πάντως, η Αθήνα θα παρακολουθεί με πολύ προσοχή τις κινήσεις του Τούρκου προέδρου στην Σύνοδο Κορυφής, καθώς ο Ερντογάν εμφανίζεται αποφασισμένος να την εκμεταλλευτεί στο μέγιστο βαθμό, ώστε να πετύχει αναβαθμισμένο ρόλο της Άγκυρας εντός της Συμμαχίας και να λάβει μια κάποια δέσμευση από τον Τραμπ για επιστροφή της χώρας του στο πρόγραμμα Joint Strike Fighter, ανάπτυξης και κατασκευής των stealth μαχητικών 5ης γενιάς F-35, από το οποίο είχε αποβληθεί το 2019 όταν είχε αγοράσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

O Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να ανακοινώσει… καλά νέα για την Άγκυρα, ωστόσο, προς το παρόν, το μοναδικό «σιγουράκι» για τον Τούρκο πρόεδρο είναι η πώληση από τις ΗΠΑ κινητήρων F-110 για το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς TF-X KAAN, καθώς η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα JSF περνά από το Κογκρέσο, το οποίο έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη συνολική στάση της Άγκυρας και θέτει ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση την απόσυρση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος. Ένα ακόμα εμπόδιο για την απόκτηση F-35 από την Τουρκία αποτελεί η… κάθετη διαφωνία του Ισραήλ έναντι του ενδεχόμενου αυτού, κάτι που θα «βαρύνει» στην όποια απόφαση.

Πέραν αυτού, πάντως, η Αθήνα προβληματίζεται και για το γεγονός ότι η Ευρώπη επιδιώκει να εντάξει την Τουρκία στη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της. Μπορεί η Ελλάδα να κατάφερε να εξαιρέσει την Άγκυρα από τα προγράμματα του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE, ωστόσο, χώρες όπως η Γερμανία δεν έχουν κρύψει ότι θα ήθελαν η Τουρκία να έχει πιο ενεργό ρόλο στους ευρωπαϊκούς αμυντικούς σχεδιασμούς, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μια ανθούσα και άκρως επιτυχημένη αμυντική βιομηχανία.

Πάντως, η Αθήνα θεωρεί ότι, παρά το ευνοϊκό για τον Ερντογάν κλίμα, διαθέτει ισχυρά χαρτιά στα χέρια της:

· Το πρώτο είναι το casus belli, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί δόγμα της τουρκικής πολιτικής και σε συνδυασμό με την αναθεωρητική «Γαλάζια Πατρίδα» λειτουργεί ως απειλή για μια χώρα – μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

· Το δεύτερο είναι η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ, σε μια περίοδο αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

· Το τρίτο είναι η αναβαθμισμένη σχέση με τις ΗΠΑ, μια σχέση που εξελίσσεται ομαλά μέσα στο χρόνο.

Εν πάση περιπτώσει, πηγές στην Αθήνα θεωρούν ότι δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και ότι τα όποια κέρδη της Τουρκίας θα είναι μάλλον μικρά.

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