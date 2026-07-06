Ερώτηση του Κατσανιώτη της ΝΔ με αιχμές κατά Χρυσοχοϊδη: «Εκεί που ο υπουργός θέλει να κάνει δράσεις, εδώ απλώς εξαγγέλλει…»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αιχμές κατά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη άφησε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησής του για το αν υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία στον Ριγανόκαμπο Πατρών όπου υπάρχει καταυλισμός Ρομά και παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα

Ο βουλευτής σημείωσε μεταξύ άλλων πως «υπάρχει παραβατικότητα κι εκτός Αττικής» και πως «εκεί που ο υπουργός θέλει, κάνει δράσεις. Εδώ απλά εξαγγέλλει…».

Ειδικότερα, αναπτύσσοντας την ερώτησή του ο βουλευτής Αχαϊας ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Ριγανόκαμπος δεν αποτελεί ένα περιφερειακό ζήτημα καθώς πρόκειται για κρίσιμο αστικό χώρο ο οποίος όμως έχει αφεθεί να λειτουργεί με όρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Αναφερόμενος δε στην παραβατικότητα που επικρατεί σημείωσε πως δημιουργείται στους πολίτες η αίσθηση πως «ο νόμος δεν εφαρμόζεται όπως στην υπόλοιπη πόλη». «Δε θέλω να στοχοποιηθεί καμία κοινωνική ομάδα, δε ζητώ συλλογική ενοχοποίηση, ζητώ να πάψει να υπάρχει η εικόνα του άβατου», είπε ο γαλάζιος βουλευτής.

Την ανάγκη εφαρμογής των δεσμεύσεων για μόνιμη αστυνομική παρουσία στην Αχαΐα, τόνισε ο «γαλάζιος» Ανδρέας Κατσανιώτης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα στο Ριγανόκαμπο Πατρών – ιδίως στον καταυλισμό των Ρομά – και αφήνοντας σαφείς αιχμές στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος, επικαλέστηκε διάφορα στατιστικά στοιχεία, λέγοντας πως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με τον βουλευτή να του απαντά πως «τα νούμερα είναι ωραία, αλλά η ζωή των κατοίκων είναι αφόρητη». «Οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή νιώθουν άσχημα που δεν ζουν στη Δυτική Αθήνα. Γιατί εκεί που ο υπουργός θέλει, κάνει δράσεις. Εδώ απλά εξαγγέλλει…» ανέφερε ο Ανδρέας Κατσανιώτης αφήνοντας σαφείς αιχμή κατά του Μ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος εκλέγεται στη Δυτική Αθήνα.

Και συνέχισε λέγοντας: «δεν υπάρχει περιπολικό στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί. Για το κράτος των Αθηνών, ο Ριγανόκαμπος είναι μακριά. Δεν υπάρχει ειδική μονάδα μέσα στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός. Οι κάτοικοι δεν βλέπουν περιπολίες. Αντίθετα βλέπουν καθημερινά να γίνονται θύματα κλοπών. Να καταλάβει η ηγεσία του υπουργείου ότι η παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων υπάρχει και εκτός Αττικής και δημιουργεί τεράστια προβλήματα..», κατέληξε ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ.

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