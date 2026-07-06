Ερώτηση του Κατσανιώτη της ΝΔ με αιχμές κατά Χρυσοχοϊδη: «Εκεί που ο υπουργός θέλει να κάνει δράσεις, εδώ απλώς εξαγγέλλει…»

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Αιχμές κατά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη άφησε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησής του για το αν υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία στον Ριγανόκαμπο Πατρών όπου υπάρχει καταυλισμός Ρομά και παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα
Ο βουλευτής σημείωσε μεταξύ άλλων πως «υπάρχει παραβατικότητα κι εκτός Αττικής» και πως «εκεί που ο υπουργός θέλει, κάνει δράσεις. Εδώ απλά εξαγγέλλει…».
Ειδικότερα, αναπτύσσοντας την ερώτησή του ο βουλευτής Αχαϊας ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Ριγανόκαμπος δεν αποτελεί ένα περιφερειακό ζήτημα καθώς πρόκειται για κρίσιμο αστικό χώρο ο οποίος όμως έχει αφεθεί να λειτουργεί με όρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Αναφερόμενος δε στην παραβατικότητα που επικρατεί σημείωσε πως δημιουργείται στους πολίτες η αίσθηση πως «ο νόμος δεν εφαρμόζεται όπως στην υπόλοιπη πόλη». «Δε θέλω να στοχοποιηθεί καμία κοινωνική ομάδα, δε ζητώ συλλογική ενοχοποίηση, ζητώ να πάψει να υπάρχει η εικόνα του άβατου», είπε ο γαλάζιος βουλευτής.
Την ανάγκη εφαρμογής των δεσμεύσεων για μόνιμη αστυνομική παρουσία στην Αχαΐα, τόνισε ο «γαλάζιος» Ανδρέας Κατσανιώτης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα στο Ριγανόκαμπο Πατρών – ιδίως στον καταυλισμό των Ρομά – και αφήνοντας σαφείς αιχμές στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος, επικαλέστηκε διάφορα στατιστικά στοιχεία, λέγοντας πως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με τον βουλευτή να του απαντά πως «τα νούμερα είναι ωραία, αλλά η ζωή των κατοίκων είναι αφόρητη». «Οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή νιώθουν άσχημα που δεν ζουν στη Δυτική Αθήνα. Γιατί εκεί που ο υπουργός θέλει, κάνει δράσεις. Εδώ απλά εξαγγέλλει…» ανέφερε ο Ανδρέας Κατσανιώτης αφήνοντας σαφείς αιχμή κατά του Μ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος εκλέγεται στη Δυτική Αθήνα.
Και συνέχισε λέγοντας: «δεν υπάρχει περιπολικό στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί. Για το κράτος των Αθηνών, ο Ριγανόκαμπος είναι μακριά. Δεν υπάρχει ειδική μονάδα μέσα στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός. Οι κάτοικοι δεν βλέπουν περιπολίες. Αντίθετα βλέπουν καθημερινά να γίνονται θύματα κλοπών. Να καταλάβει η ηγεσία του υπουργείου ότι η παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων υπάρχει και εκτός Αττικής και δημιουργεί τεράστια προβλήματα..», κατέληξε ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ.
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