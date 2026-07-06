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06.07.2026 20:54

Εύβοια: Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής για την φωτιά στην Ερέτρια

06.07.2026 20:54
fotia evoia

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή του κυκλικού κόμβου.

Η φωτιά έσβησε γρήγορα είπε στο evima.gr ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής, που βρέθηκε άμεσα στο σημείο.

Στο σημείο επιχείρησε άμεσα η πυροσβεστική, προκειμένου να μην επεκταθεί.

Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

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