Πάρνηθα: Γυναίκα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (06/07) στην ΕΜΑΚ, όταν γυναίκα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων στο καταφύγιο Μπάφι, στην Πάρνηθα.
Η γυναίκα έκανε πεζοπορία σε σηματοδοτημένο μονοπάτι κοντά στο Μπάφι στην Πάρνηθα, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία της και κατέληξε στη χαράδρα.
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, μετά από κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
Οι διασώστες εντόπισαν γρήγορα τη θέση της, αξιοποιώντας το στίγμα GPS από το κινητό της τηλέφωνο, γεγονός που συνέβαλε στον άμεσο εντοπισμό της στο δύσβατο σημείο.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την ανάσυρση της τραυματισμένης πεζοπόρου.
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