Πάρνηθα: Γυναίκα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (06/07) στην ΕΜΑΚ, όταν γυναίκα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων στο καταφύγιο Μπάφι, στην Πάρνηθα.

Η γυναίκα έκανε πεζοπορία σε σηματοδοτημένο μονοπάτι κοντά στο Μπάφι στην Πάρνηθα, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία της και κατέληξε στη χαράδρα.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, μετά από κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Οι διασώστες εντόπισαν γρήγορα τη θέση της, αξιοποιώντας το στίγμα GPS από το κινητό της τηλέφωνο, γεγονός που συνέβαλε στον άμεσο εντοπισμό της στο δύσβατο σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την ανάσυρση της τραυματισμένης πεζοπόρου.

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