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06.07.2026 19:44

Κόλαφος η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου: Μόλις 0,1% αυξήθηκαν οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα το 2025

06.07.2026 19:44
waiter

Παρά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό οι μισθοί των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι στάσιμοι τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την Εαρινή Έκθεση 2026 του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η έκθεση, η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων -δηλαδή οι αποδοχές αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός– αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Για το 2026, η πρόβλεψη είναι πανομοιότυπη: +0,1%.

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Ανάκαμψη μισθών από το ….2027

Πρόκειται για απότομη προσγείωση μετά το 2024, όταν οι πραγματικοί μισθοί είχαν ενισχυθεί κατά 3,6%, ανακτώντας μέρος των απωλειών της πληθωριστικής κρίσης του 2022-2023. Η ανάκαμψη, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις, μετατίθεται για το 2027, οπότε αναμένεται αύξηση 1,8% -υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί όπως προβλέπεται.

Ο δομικός πληθωρισμός κρατά στάσιμους τους μισθούς

Ο δομικός πληθωρισμός (δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια) διαμορφώθηκε το 2025 στο 3,6% στην Ελλάδα, σημαντικά υψηλότερα από το 2,4% της ευρωζώνης, περιορίζοντας την όποια ονομαστική αύξηση των αποδοχών.

Αρνητικές είναι οι προβλέψεις για το 2026: ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο, με το ΕΔΣ να προβλέπει 3,2% για το σύνολο του έτους και τον ΟΟΣΑ να ανεβάζει τον πήχη στο 4,2%. Οι ανατιμήσεις μάλιστα χτυπούν κατεξοχήν βασικές δαπάνες των νοικοκυριών: εστιατόρια και ξενοδοχεία +5,6%, στέγαση και ενέργεια +5,5%, ένδυση +4,7% το 2025.

Μικρότερος από το ήμισυ του μέσου μισθού στην ΕΕ

O διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2024 σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.808 ευρώ, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται, δηλαδή, με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου -και η εικόνα δεν βελτιώνεται ουσιωδώς ούτε όταν οι αποδοχές προσαρμοστούν στο κόστος ζωής, καθώς παραμένουν από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.

  • Το ΕΔΣ συνδέει ευθέως το μισθολογικό χάσμα με το έλλειμμα παραγωγικότητας. Τα στοιχεία που παραθέτει:
  • Το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 50% του μέσου όρου της ΕΕ και στα δύο τρίτα του ΟΟΣΑ.
  • Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο βρίσκεται περίπου στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
  • Την ίδια στιγμή, ο μέσος αριθμός ωρών εργασίας στην Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη.

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