Κόλαφος η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου: Μόλις 0,1% αυξήθηκαν οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα το 2025

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Παρά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό οι μισθοί των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι στάσιμοι τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την Εαρινή Έκθεση 2026 του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η έκθεση, η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων -δηλαδή οι αποδοχές αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός– αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Για το 2026, η πρόβλεψη είναι πανομοιότυπη: +0,1%.
Πρόκειται για απότομη προσγείωση μετά το 2024, όταν οι πραγματικοί μισθοί είχαν ενισχυθεί κατά 3,6%, ανακτώντας μέρος των απωλειών της πληθωριστικής κρίσης του 2022-2023. Η ανάκαμψη, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις, μετατίθεται για το 2027, οπότε αναμένεται αύξηση 1,8% -υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί όπως προβλέπεται.
Ο δομικός πληθωρισμός (δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια) διαμορφώθηκε το 2025 στο 3,6% στην Ελλάδα, σημαντικά υψηλότερα από το 2,4% της ευρωζώνης, περιορίζοντας την όποια ονομαστική αύξηση των αποδοχών.
Αρνητικές είναι οι προβλέψεις για το 2026: ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο, με το ΕΔΣ να προβλέπει 3,2% για το σύνολο του έτους και τον ΟΟΣΑ να ανεβάζει τον πήχη στο 4,2%. Οι ανατιμήσεις μάλιστα χτυπούν κατεξοχήν βασικές δαπάνες των νοικοκυριών: εστιατόρια και ξενοδοχεία +5,6%, στέγαση και ενέργεια +5,5%, ένδυση +4,7% το 2025.
O διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2024 σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.808 ευρώ, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται, δηλαδή, με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου -και η εικόνα δεν βελτιώνεται ουσιωδώς ούτε όταν οι αποδοχές προσαρμοστούν στο κόστος ζωής, καθώς παραμένουν από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.
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