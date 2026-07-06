Νεαροί έπεσαν θύματα θρασύτατου οδηγού ταξί: Διπλασίασε την κούρσα και επειδή αρνήθηκαν να τον πληρώσουν, τους κατέβασε 

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Θύματα θρασύτατου οδηγού ταξί έπεσαν δύο νεαροί που ήθελαν να μεταβούν από τον Κηφισό στον Πειραιά.
Η συμπεριφορά του οδηγού ήταν περίεργη και αντιεπαγγελματική από την πρώτη στιγμή: έφυγε χωρίς να κατεβάσει το πορτμπαγκάζ, δεν έβαλε ποτέ μπροστά το ταξίμετρο, ενώ αφού είχαν ήδη επιβιβαστεί τους ενημέρωσε ότι θα τους χρεώσει 40 ευρώ τη διαδρομή. Σημειωτέον ότι η διαδρομή κοστίζει γύρω στα 20 ευρώ.
Στον δρόμο επειδή συνάντησαν πολλή κίνηση ο οδηγός τους ενημέρωσε ότι θέλει τα διπλάσια. Οι δύο νεαροί αντέδρασαν λέγοντας ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία ενώ βρίσκονται στη μέση της διαδρομής.
«Εδώ κάνω κουμάντο εγώ», τους απάντησε με ύφος ο οδηγός ταξί και τους κατέβασε στον δρόμο.
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