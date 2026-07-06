Νεαροί έπεσαν θύματα θρασύτατου οδηγού ταξί: Διπλασίασε την κούρσα και επειδή αρνήθηκαν να τον πληρώσουν, τους κατέβασε 

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Θύματα θρασύτατου οδηγού ταξί έπεσαν δύο νεαροί που ήθελαν να μεταβούν από τον Κηφισό στον Πειραιά.

Η συμπεριφορά του οδηγού ήταν περίεργη και αντιεπαγγελματική από την πρώτη στιγμή: έφυγε χωρίς να κατεβάσει το πορτμπαγκάζ, δεν έβαλε ποτέ μπροστά το ταξίμετρο, ενώ αφού είχαν ήδη επιβιβαστεί τους ενημέρωσε ότι θα τους χρεώσει 40 ευρώ τη διαδρομή. Σημειωτέον ότι η διαδρομή κοστίζει γύρω στα 20 ευρώ.

Στον δρόμο επειδή συνάντησαν πολλή κίνηση ο οδηγός τους ενημέρωσε ότι θέλει τα διπλάσια. Οι δύο νεαροί αντέδρασαν λέγοντας ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία ενώ βρίσκονται στη μέση της διαδρομής.

«Εδώ κάνω κουμάντο εγώ», τους απάντησε με ύφος ο οδηγός ταξί και τους κατέβασε στον δρόμο.

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