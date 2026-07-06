Πώς η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο εξελίχθηκε (ξανά) σε αντιπαράθεση με το Παλάτι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η επερχόμενη επιστροφή του Πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία έχει γίνει αντικείμενο μιας ασυνήθιστης βασιλικής διαμάχης, με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και την ομάδα του Δούκα του Σάσεξ να προσφέρουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στο παρασκήνιο σχετικά με την προσφορά του Βασιλιά Καρόλου για βασιλική διαμονή.

Η τελευταία ανατροπή ήρθε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, όταν ο εκπρόσωπος του Χάρι δήλωσε ότι η προσφορά για τη διαμονή του Δούκα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο είχε αποσυρθεί, αφού την είχε αποδεχτεί επίσημα. Πηγές του Παλατιού, ωστόσο, αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή, λέγοντας ότι ο Χάρι δεν απάντησε εντός της απαιτούμενης προθεσμίας και ότι ένα μεταγενέστερο αίτημα για αποδοχή της προσφοράς ήρθε μόνο αφού δεν μπορούσαν πλέον να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις.

Προηγουμένως ότι ο Χάρι ήλπιζε να φέρει τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, στη Βρετανία για πρώτη φορά από το 2022, δίνοντας στα παιδιά του την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα όπου μεγάλωσε και ενδεχομένως να περάσουν χρόνο με τον βασιλιά Κάρολο. Αλλά αφού έμαθε ότι η οικογένεια θα λάμβανε αστυνομική προστασία μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στις βασιλικές εγκαταστάσεις – και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης – ο Χάρι τελικά αποφάσισε ότι η Μέγκαν, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν θα τον συνόδευαν στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Χάρι, η απόφαση για την ασφάλεια πυροδότησε μια αναταραχή στο παρασκήνιο.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο Δούκας πέρασε μεγάλο μέρος της περασμένης εβδομάδας οργανώνοντας εναλλακτική ιδιωτική ασφάλεια, αφού η Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία των Βασιλικών Ομάδων και των Δημόσιων Προσώπων (RAVEC) αρνήθηκε να παράσχει πρόσθετη αστυνομική προστασία στην οικογένειά του. Μόλις τέθηκαν σε ισχύ αυτές οι ρυθμίσεις, ο Χάρι αποδέχτηκε επίσημα την προσφορά του Βασιλιά Καρόλου για στέγαση για τον εαυτό του το Σαββατοκύριακο.

«Είναι επομένως απογοητευτικό το γεγονός ότι η προσφορά έχει πλέον αποσυρθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε επικαλεστεί την αναμενόμενη απόφαση της Τρίτης στην νομική υπόθεση του Χάρι στην Associated Newspapers ως λόγο. Ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το παλάτι γνώριζε εδώ και μέρες ότι η απόφαση ήταν επικείμενη, καθιστώντας την εξήγηση δύσκολη στην κατανόηση.

Ωστόσο, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ προσέφερε μια σημαντικά διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Πηγές του παλατιού ανέφεραν ότι η προσφορά διαμονής παρέμεινε ανοιχτή μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας και ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για διευκρινίσεις, δεν είχε ληφθεί επίσημη αποδοχή πριν από την προθεσμία που απαιτούνταν για την προετοιμασία της άφιξης του Δούκα. Σύμφωνα με την αναφορά του παλατιού, η αλληλογραφία που ελήφθη το Σάββατο το πρωί απέρριψε επίσημα την προσφορά του Βασιλιά. Αν και υποβλήθηκε μεταγενέστερο αίτημα για να παραμείνει ο Χάρι για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το παλάτι δήλωσε ότι δεν ήταν πλέον διαθέσιμες οι κατάλληλες ρυθμίσεις προσωπικού και φιλοξενίας.

Πηγές του Παλατιού δήλωσαν επίσης ότι ο χρόνος της δικαστικής απόφασης της Τρίτης δημιούργησε μια πρόσθετη συνταγματική παράμετρο, καθιστώντας σημαντικό η θέση του Βασιλιά ήταν λεπτή όσο η δικαστική διαμάχη που αφορά τον μικρότερο γιο του εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Τόνισαν ότι η στέγαση σε βασιλική κατοικία παραμένει διαθέσιμη για τον Χάρι και την οικογένειά του σε μελλοντική επίσκεψη.

Η ομάδα του Χάρι αντέτεινε για άλλη μια φορά, υποστηρίζοντας ότι ο Δούκας είχε ενεργήσει καλή τη πίστει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Χάρι είχε αρχικά επικεντρωθεί στην εξασφάλιση εναλλακτικής προστασίας μετά την απόφαση της RAVEC, προτού αποδεχτεί επίσημα την προσφορά στέγασης μόλις κατέστη εφικτό να το πράξει.

Παρά τη δημόσια διαφωνία, το πρόγραμμα του Χάρι για την εβδομάδα παραμένει αμετάβλητο. Ο Δούκας αναμένεται να πραγματοποιήσει μια σειρά από υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους Αγώνες Invictus, ενώ παράλληλα θα μάθει την έκβαση της νομικής του υπόθεσης εναντίον του εκδότη της Daily Mail και της Mail on Sunday.

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