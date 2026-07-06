Νεκρός μετανάστης από πνιγμό στη Σάμο, διασώθηκαν 35 από το Λιμενικό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένας νεκρός μετανάστης από το Σουδάν που αγνοούνταν, είναι τραγικός απολογισμός της επιχείρησης διάσωσης του Λιμενικού, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο.

Νωρίτερα, εντοπίστηκε η σορός του από ιδιώτη δύτη που συμμετείχε στις έρευνες. Οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καρλοβάσου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου για την προβλεπόμενη καταγραφή.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

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