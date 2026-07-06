Νεκρός μετανάστης από πνιγμό στη Σάμο, διασώθηκαν 35 από το Λιμενικό

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Ένας νεκρός μετανάστης από το Σουδάν που αγνοούνταν, είναι τραγικός απολογισμός της επιχείρησης διάσωσης του Λιμενικού, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο.
Νωρίτερα, εντοπίστηκε η σορός του από ιδιώτη δύτη που συμμετείχε στις έρευνες. Οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καρλοβάσου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου για την προβλεπόμενη καταγραφή.
Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
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