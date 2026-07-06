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06.07.2026 18:36

«Η απουσία σου μοιάζει ήδη αβάσταχτη» – Θρήνος στην κηδεία της δημοσιογράφου Μαρία Αντωνογιαννάκη

06.07.2026 18:36
dimosiografos

Με δάκρυα στα μάτια και ένα απέραντο «γιατί», αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 46 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε να της πει το τελευταίο αντίο.

Ανάμεσα σε εκείνους που με δάκρυα στα μάτια την αποχαιρέτησαν, ήταν συνάδελφοί της από τον Όμιλο της Κρήτη ΤV, της εφημερίδας Νέα Κρήτη και του site neakriti.gr όπου εργαζόταν για πολλά χρόνια, οι οποίοι έκαναν λόγο για μία μάχιμη συνάδελφο, με ήθος, «κοφτερή» πένα και εντιμότητα.

«Ήσουν η χαρά της ζωής. Ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει έναν ολόκληρο χώρο. Μια φωνή που γέμιζε τις αίθουσες, μία παρουσία που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη» ανέφερε στον επικήδειο που εκφώνησε, ο αρχισυντάκτης του δελτίου ειδήσεων της Κρήτη TV Μάνος Δασκαλάκης και συμπλήρωσε: «Εκεί, στη μεγάλη αίθουσα των δημοσιογράφων, το χαμόγελό σου θα υπάρχει πάντα. Η φωνή σου θα ακούγεται πάντα. Τα πειράγματά σου, εκείνες οι ατάκες που μόνο εσύ ήξερες να λες, με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Πάντα θα γυρίζουμε τα κεφάλι, νομίζοντας ότι είσαι εκεί». «Είμαστε συντετριμμένοι, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλες λέξεις, δεν υπάρχουν φράσεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθουμε. Υπάρχει μόνο ένα τεράστιο “γιατί” και μία απουσία που ήδη μοιάζει αβάσταχτη» συνέχισε και κατέληξε: «Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένη συναδέλφισσα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Το «παρών» στην κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου, που βρέθηκε νεκρή χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της, στο γκαράζ του σπιτιού της, έδωσαν ακόμα, τοπικοί φορείς, που εξήραν το ήθος και τον επαγγελματισμό της.

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