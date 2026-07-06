«Η απουσία σου μοιάζει ήδη αβάσταχτη» – Θρήνος στην κηδεία της δημοσιογράφου Μαρία Αντωνογιαννάκη

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με δάκρυα στα μάτια και ένα απέραντο «γιατί», αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 46 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε να της πει το τελευταίο αντίο.

Ανάμεσα σε εκείνους που με δάκρυα στα μάτια την αποχαιρέτησαν, ήταν συνάδελφοί της από τον Όμιλο της Κρήτη ΤV, της εφημερίδας Νέα Κρήτη και του site neakriti.gr όπου εργαζόταν για πολλά χρόνια, οι οποίοι έκαναν λόγο για μία μάχιμη συνάδελφο, με ήθος, «κοφτερή» πένα και εντιμότητα.

«Ήσουν η χαρά της ζωής. Ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει έναν ολόκληρο χώρο. Μια φωνή που γέμιζε τις αίθουσες, μία παρουσία που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη» ανέφερε στον επικήδειο που εκφώνησε, ο αρχισυντάκτης του δελτίου ειδήσεων της Κρήτη TV Μάνος Δασκαλάκης και συμπλήρωσε: «Εκεί, στη μεγάλη αίθουσα των δημοσιογράφων, το χαμόγελό σου θα υπάρχει πάντα. Η φωνή σου θα ακούγεται πάντα. Τα πειράγματά σου, εκείνες οι ατάκες που μόνο εσύ ήξερες να λες, με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Πάντα θα γυρίζουμε τα κεφάλι, νομίζοντας ότι είσαι εκεί». «Είμαστε συντετριμμένοι, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλες λέξεις, δεν υπάρχουν φράσεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθουμε. Υπάρχει μόνο ένα τεράστιο “γιατί” και μία απουσία που ήδη μοιάζει αβάσταχτη» συνέχισε και κατέληξε: «Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένη συναδέλφισσα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Το «παρών» στην κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου, που βρέθηκε νεκρή χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της, στο γκαράζ του σπιτιού της, έδωσαν ακόμα, τοπικοί φορείς, που εξήραν το ήθος και τον επαγγελματισμό της.

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