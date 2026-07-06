Η Ρώμη επιχειρεί να υποβαθμίσει το meme του Τραμπ για «περιοριστικά μέτρα» στη Μελόνι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Μελόνι προσπάθησαν τη Δευτέρα να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης δημόσιας διαμάχης της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού εκείνος κοινοποίησε ένα meme στο Truth Social που επιτίθεται στην Ιταλίδα πρωθυπουργό.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι διατλαντικές σχέσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις μεμονωμένες δηλώσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο Sky TG24. «Δεν αντέδρασα καθόλου [στο meme]. Το κλειδί είναι να διατηρήσουμε τις σχέσεις με έναν ζωτικό σύμμαχο όπως οι ΗΠΑ», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι «δεν θα σχολιάσει πλέον αυτά τα πράγματα».

Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία της Μελόνι αργά την Κυριακή, λέγοντας χρειάζεται περιοριστικά μέτρα κατά της Μελόνι. Το δημόσιο τρολάρισμα ακολούθησε μια αμήχανη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο στο Εβιάν της Γαλλίας, μετά την οποία ο Τραμπ είπε ότι η Μελόνι τον «παρακάλεσε» για μια φωτογραφία. «Δεν θα την είχα τραβήξει, αλλά τη λυπήθηκα», υποστήριξε.

Η Μελόνι απάντησε γρήγορα ότι η ιστορία του Τραμπ ήταν «εντελώς κατασκευασμένη», λέγοντας «η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ».

Η τελευταία επίθεση του Αμερικανού ηγέτη έρχεται την παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναμένεται να συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Μελόνι στις 7 Ιουλίου. Ο Ταγιάνι τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, προσθέτοντας ότι «συνεχίζουν να βασίζονται σε αυτές τις πολύ σημαντικές πολιτικές σχέσεις, ανεξάρτητα από μερικές δηλώσεις».

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