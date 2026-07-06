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06.07.2026 19:31

Η Ρώμη επιχειρεί να υποβαθμίσει το meme του Τραμπ για «περιοριστικά μέτρα» στη Μελόνι

06.07.2026 19:31
meloni

Οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Μελόνι προσπάθησαν τη Δευτέρα να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης δημόσιας διαμάχης της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού εκείνος κοινοποίησε ένα meme στο Truth Social που επιτίθεται στην Ιταλίδα πρωθυπουργό.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι διατλαντικές σχέσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις μεμονωμένες δηλώσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο Sky TG24. «Δεν αντέδρασα καθόλου [στο meme]. Το κλειδί είναι να διατηρήσουμε τις σχέσεις με έναν ζωτικό σύμμαχο όπως οι ΗΠΑ», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι «δεν θα σχολιάσει πλέον αυτά τα πράγματα».

Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία της Μελόνι αργά την Κυριακή, λέγοντας χρειάζεται περιοριστικά μέτρα κατά της Μελόνι. Το δημόσιο τρολάρισμα ακολούθησε μια αμήχανη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο στο Εβιάν της Γαλλίας, μετά την οποία ο Τραμπ είπε ότι η Μελόνι τον «παρακάλεσε» για μια φωτογραφία. «Δεν θα την είχα τραβήξει, αλλά τη λυπήθηκα», υποστήριξε.

Η Μελόνι απάντησε γρήγορα ότι η ιστορία του Τραμπ ήταν «εντελώς κατασκευασμένη», λέγοντας «η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ».

Η τελευταία επίθεση του Αμερικανού ηγέτη έρχεται την παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναμένεται να συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Μελόνι στις 7 Ιουλίου. Ο Ταγιάνι τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, προσθέτοντας ότι «συνεχίζουν να βασίζονται σε αυτές τις πολύ σημαντικές πολιτικές σχέσεις, ανεξάρτητα από μερικές δηλώσεις».

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