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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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21.08.2026 12:31

Η Τσαπανίδου, η Νοτοπούλου και οι καραμπόλες στην Α’ Θεσσαλονίκης

21.08.2026 12:31
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Αν ισχύει η πληροφορία ότι η Πόπη Τσαπανίδου όχι μόνο έχει κλείσει συμφωνία με την ΕΛΑΣ, αλλά έχει το ΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης, τότε διαμορφώνεται ένα σκηνικό, εξόχως ενδιαφέρον.

Βλέπετε, ήδη έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα η Κατερίνα Νοτοπούλου – κίνηση που ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια να γίνει δεκτή από την ΕΛΑΣ. Με την Τσαπανίδου όμως να έχει εξασφαλισμένη θέση στο ψηφοδέλτιο, η περίπτωση της Κατερίνας «χλωμιάζει». Δεν λέω αποκλείεται, όχι. Αλλά δεν ταιριάζουν και πολύ οι δύο υποψηφιότητες – πολιτικά μιλώντας πάντα.

Σημειωτέον ότι στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος και ο Αντώνης Σαουλίδης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 13:15
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