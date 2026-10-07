7η Οκτωβρίου: Εκδηλώσεις μνήμης, διαδηλώσεις για την απόδοση ευθυνών και δέσμευση για περισσότερο πόλεμο

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Τρία χρόνια μετά την φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η χώρα τίμησε την επέτειο με μια σειρά από τελετές, μνημόσυνα και διαμαρτυρίες σε περισσότερες από 400 τοποθεσίες.

Στις 6:29 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν σε ισραηλινές κοινότητες κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους στον θύλακα. Μεταξύ των νεκρών ήταν παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι και ολόκληρες οικογένειες.

Η επέτειος μνήμης ξεκίνησε με ένα λεπτό σιγής κατά την έναρξη της επίθεσης. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν επίσης στον χώρο του φεστιβάλ Nova στο δάσος Re’im, όπου δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 370 άνθρωποι και απήχθησαν 44. Πρόσθετες πορείες διαμαρτυρίας αναμένονταν σε όλη τη χώρα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

October 7, morning. Ayalon South, Tel Aviv . Drivers stop for a minute of silence in memory of the victims of the October 7 massacre. Three years later, Israel remembers. 🇮🇱 Credit: @RazShechnik https://t.co/PeXyh996xx — Iris (@streetwize) October 7, 2026

Το βράδυ της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθεί τελετή μνήμης στο Τελ Αβίβ, στην οποία αναμένεται να παραστούν δεκάδες χιλιάδες άτομα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το κίνημα «Kumu», το οποίο εκπροσωπεί τους επιζώντες της 7ης Οκτωβρίου και τις οικογένειες των θυμάτων, και στην παρουσίαση θα είναι ο πρώην όμηρος Eli Sharabi και η ηθοποιός Shani Cohen.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε την επίσημη κρατική επιμνημόσυνη δέηση τη Δευτέρα. «Ακόμα και τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου – όταν το Κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ – οι τρομερές ώρες της επίθεσης στο Σιμτσάτ Τόρα παραμένουν χαραγμένες μέσα μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στην εβραϊκή εορτή κατά την οποία σημειώθηκε η επίθεση.

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μια μέρα αργότερα, ο Νετανιάχου προανήγγειλε περισσότερο πόλεμο, παρά την αδιέξοδη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Είπε ότι το Ισραήλ είχε σκοτώσει «4.000 από τους 6.000» μαχητές που διείσδυσαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Θα τους φτάσουμε όλους», είπε, εν μέσω σχεδόν καθημερινών ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα. Από την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Families of hostages and October 7 victims protested across Israel Wednesday, three years after the attack, renewing calls for a state commission of inquiry. 🔗https://t.co/JlamZbxyQU https://t.co/JmOLcrgg0R October 7, 2026

Ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα των συγγενών των θυμάτων είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής, του ισχυρότερου μηχανισμού έρευνας στο ισραηλινό δίκαιο, εξουσιοδοτημένου να εξετάζει καταστροφές και αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Ο Νετανιάχου αντιστέκεται σταθερά σε τέτοιες εκκλήσεις εδώ και τρία χρόνια και δεν έχει διορίσει καμία άλλη ειδική έρευνα για να διερευνήσει τις αποτυχίες εκείνης της ημέρας.

Η επέτειος των τριών χρόνων συμπληρώνεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες η λογοδοσία έχει γίνει κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας. Οι αντίπαλοι του Νετανιάχου έχουν εντείνει την κριτική τους και έχουν μετατρέψει την επέτειο σε κεντρικό σημείο της προεκλογικής τους εκστρατείας, ειδικά μετά από μια σειρά ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ έλαβε προκαταρκτικές προειδοποιήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο πριν από την επίθεση.

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