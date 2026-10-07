Ο τουρκικός Τύπος «βλέπει» σχέδιο Ελλάδας-ΗΠΑ κατά της Άγκυρας πίσω από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

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Αρνητικά βλέπουν τα τουρκικά ΜΜΕ την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τη σημασία της. Στα δημοσιεύματα κυριαρχεί η εκτίμηση ότι η παρουσία του στην Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, εξέλιξη που, σύμφωνα με την τουρκική οπτική, θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος της Άγκυρας.

Στο επίκεντρο των σχετικών αναφορών βρίσκεται και το Ισραήλ, το οποίο παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες που ενδέχεται να ενισχύσουν τη θέση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία, μέσα από τη συνεργασία του με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ εστιάζει, μεταξύ άλλων, στις νέες πιέσεις που δημιουργεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το σχέδιο για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Όπως γράφει η τουρκική εφημερίδα, η προβλεπόμενη διαδρομή του καλωδίου περνά από περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, η οποία έχει καθοριστεί βάσει της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Κατά την ίδια προσέγγιση, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται είτε η άδεια της Άγκυρας είτε, σε πιο διπλωματική διατύπωση, ο συντονισμός με την Τουρκία. Η Αθήνα, ωστόσο, αποφεύγει να ζητήσει τουρκική έγκριση, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί έμμεση αναγνώριση της συμφωνίας Άγκυρας-Τρίπολης.

Η επανενεργοποίηση του έργου από την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τη Γενί Σαφάκ, δημιουργεί επιπλέον πιέσεις στην κυβέρνηση ενόψει των εκλογών. Όπως εκτιμά η εφημερίδα, η Αθήνα καλείται είτε να προχωρήσει κανονικά, με το ενδεχόμενο μιας νέας ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και την πιθανότητα να πιεστεί η Άγκυρα να υποχωρήσει, είτε να αναζητήσει λύση που θα λαμβάνει υπόψη τις τουρκικές θέσεις. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να επιδιωχθεί ένας συμβιβασμός που θα περιλαμβάνει έμμεση τουρκική έγκριση. Σε κάθε περίπτωση, το δημοσίευμα θεωρεί πιθανό να προκύψουν πολιτικές δυσκολίες στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Εξοπλισμοί και ενέργεια στο επίκεντρο

Σε διαφορετικό, αλλά εξίσου επιθετικό, τόνο κινείται η εθνικιστική Αϊντινλίκ, η οποία εντάσσει την επίσκεψη Ρούμπιο σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με επίκεντρο τους εξοπλισμούς, τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και τα ενεργειακά projects. Η εφημερίδα παρουσιάζει την ενίσχυση των σχέσεων Ουάσινγκτον και Αθήνας ως κίνηση που στρέφεται κατά της Τουρκίας και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα επιχειρεί να ενδυναμώσει τον ενεργειακό και στρατιωτικό της ρόλο.

Στην ίδια λογική εντάσσονται, σύμφωνα με την Αϊντινλίκ, τα F-35 και τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος. Ιδιαίτερη θέση στο δημοσίευμα καταλαμβάνει η αντιπαράθεση γύρω από το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στο Αιγαίο.

Η εφημερίδα εκτιμά ακόμη ότι ο Κάθετος Διάδρομος, μέσω του οποίου αμερικανικό LNG θα κατευθύνεται από την Αλεξανδρούπολη προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, μπορεί να περιορίσει τον ρόλο και την ενεργειακή επιρροή της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τέλος και στη συμμετοχή Αμερικανών οικονομικών αξιωματούχων στην αποστολή του Ρούμπιο, με την Αϊντινλίκ να εκτιμά ότι η συνεργασία Ουάσινγκτον και Αθήνας περνά πλέον από τη διπλωματία και στο πεδίο της χρηματοδότησης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει τα F-35 και τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αλλά και τα σχέδια για το LNG και τους ενεργειακούς διαδρόμους, θεωρώντας τα επιμέρους στοιχεία της ευρύτερης αμερικανοελληνικής συνεργασίας.

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