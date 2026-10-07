Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η γεωπολιτική «ψήφος εμπιστοσύνης», τα μηνύματα στην Τουρκία και οι κρίσιμες συμφωνίες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας από χθες βράδυ, προφανώς έχει τη σημασία της, καθώς η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μία φάση κατά την οποία εγείρει ξανά αναθεωρητικές και παράνομες αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, για την κυβέρνηση η έλευση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αποτελεί μία «γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα» και, ταυτόχρονα, για την Άγκυρα μία διάψευση των προσδοκιών της περί «ειδικής σχέσης» με τον Λευκό Οίκο.

«Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής σχέσης και, παράλληλα, αποτελεί αναγνώριση του ρόλου που έχει η Ελλάδα ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή», δηλώνουν αρμόδιοι διπλωματικοί παράγοντες.

Για την ελληνική πλευρά, το γεγονός ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αφορά μόνο τη χώρα μας δείχνει ότι αυτή τη φορά οι ΗΠΑ δεν κρατούν τις συνήθεις «ίσες αποστάσεις».

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι πριν από λίγο καιρό ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισκεφθεί αποκλειστικά την Τουρκία, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχε λάβει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα ερχόταν σύντομα και στην Ελλάδα.

Ενέργεια, «Γαλάζια Πατρίδα» και τα μηνύματα προς την Άγκυρα

Δεδομένου, πάντως, ότι η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το επόμενο διάστημα το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την παρουσία του αμερικανικού παράγοντα στην περιοχή.

Και αυτό γιατί η χώρα μας βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών πρότζεκτ, όπως η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI). Πρόκειται για το καλώδιο που θα συνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου και, στο ευρύτερο σχέδιο, της Κύπρου με το Ισραήλ. Ο σχεδιασμός αυτός βρίσκει εντελώς αντίθετη την Τουρκία, η οποία όλο το τελευταίο διάστημα διατυπώνει απειλές, προκειμένου να μην προχωρήσει η υλοποίησή του.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι απειλές που έχει εξαπολύσει ο Ταγίπ Ερντογάν για τις έρευνες και τις παραχωρήσεις υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, με την τουρκική πλευρά να συνδέει το ζήτημα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις ευρύτερες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτές τις έρευνες συμμετέχουν και αμερικανικές εταιρείες, γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα για τη γειτονική χώρα.

Ο εκνευρισμός της Τουρκίας συνδέεται και με το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν από τους εμπνευστές του σχήματος 3+1, δηλαδή Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ και ΗΠΑ, με πεδία συνεργασίας όχι μόνο στην ενέργεια και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αλλά και στην ασφάλεια και την άμυνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα αρχίσει την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 9 το πρωί, οπότε θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, παρουσία των δύο υπουργών, με την ατζέντα να επικεντρώνεται σε περιφερειακά ζητήματα και τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων.

Αμέσως μετά αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Πνύκα, ενώ στις επτά το βράδυ θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Θέμα που θα απασχολήσει τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών είναι και η συμφωνία για την προμήθεια των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 από τη χώρα μας, ενώ θα υπογραφεί και σειρά συμφωνιών που αφορούν την αγορά νέων όπλων, μεταξύ των οποίων πύραυλοι αέρος – αέρος και βλήματα κρούσης, για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper.

Θα υπογραφεί ακόμη συμφωνία υποστήριξης (Follow On Support) διαφόρων κρίσιμων συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ άλλων των ελικοπτέρων Black Hawk και MH-60R.

Στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, θα υπογράψουν, παρουσία και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Επιπλέον, θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, ενώ θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Διαβάστε επίσης

Στην Αθήνα ο Ρούμπιο: Γκιλφόιλ και Γεραπετρίτης στην υποδοχή στο αεροδρόμιο – Η ατζέντα της επίσκεψης και οι συμφωνίες

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Εξοπλιστικά, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Άγκυρα

«Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο» – Μαζική διαδήλωση στην Αθήνα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ