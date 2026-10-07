search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 08:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

07.10.2026 06:20

Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η γεωπολιτική «ψήφος εμπιστοσύνης», τα μηνύματα στην Τουρκία και οι κρίσιμες συμφωνίες

07.10.2026 06:20
rubio 998- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας από χθες βράδυ, προφανώς έχει τη σημασία της, καθώς η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μία φάση κατά την οποία εγείρει ξανά αναθεωρητικές και παράνομες αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, για την κυβέρνηση η έλευση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αποτελεί μία «γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα» και, ταυτόχρονα, για την Άγκυρα μία διάψευση των προσδοκιών της περί «ειδικής σχέσης» με τον Λευκό Οίκο.

«Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής σχέσης και, παράλληλα, αποτελεί αναγνώριση του ρόλου που έχει η Ελλάδα ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή», δηλώνουν αρμόδιοι διπλωματικοί παράγοντες.

Για την ελληνική πλευρά, το γεγονός ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αφορά μόνο τη χώρα μας δείχνει ότι αυτή τη φορά οι ΗΠΑ δεν κρατούν τις συνήθεις «ίσες αποστάσεις».

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι πριν από λίγο καιρό ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισκεφθεί αποκλειστικά την Τουρκία, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχε λάβει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα ερχόταν σύντομα και στην Ελλάδα.

Ενέργεια, «Γαλάζια Πατρίδα» και τα μηνύματα προς την Άγκυρα

Δεδομένου, πάντως, ότι η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το επόμενο διάστημα το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την παρουσία του αμερικανικού παράγοντα στην περιοχή.

Και αυτό γιατί η χώρα μας βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών πρότζεκτ, όπως η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI). Πρόκειται για το καλώδιο που θα συνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου και, στο ευρύτερο σχέδιο, της Κύπρου με το Ισραήλ. Ο σχεδιασμός αυτός βρίσκει εντελώς αντίθετη την Τουρκία, η οποία όλο το τελευταίο διάστημα διατυπώνει απειλές, προκειμένου να μην προχωρήσει η υλοποίησή του.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι απειλές που έχει εξαπολύσει ο Ταγίπ Ερντογάν για τις έρευνες και τις παραχωρήσεις υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, με την τουρκική πλευρά να συνδέει το ζήτημα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις ευρύτερες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτές τις έρευνες συμμετέχουν και αμερικανικές εταιρείες, γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα για τη γειτονική χώρα.

Ο εκνευρισμός της Τουρκίας συνδέεται και με το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν από τους εμπνευστές του σχήματος 3+1, δηλαδή Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ και ΗΠΑ, με πεδία συνεργασίας όχι μόνο στην ενέργεια και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αλλά και στην ασφάλεια και την άμυνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα αρχίσει την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 9 το πρωί, οπότε θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, παρουσία των δύο υπουργών, με την ατζέντα να επικεντρώνεται σε περιφερειακά ζητήματα και τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων.

Αμέσως μετά αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Πνύκα, ενώ στις επτά το βράδυ θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Θέμα που θα απασχολήσει τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών είναι και η συμφωνία για την προμήθεια των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 από τη χώρα μας, ενώ θα υπογραφεί και σειρά συμφωνιών που αφορούν την αγορά νέων όπλων, μεταξύ των οποίων πύραυλοι αέρος – αέρος και βλήματα κρούσης, για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper.

Θα υπογραφεί ακόμη συμφωνία υποστήριξης (Follow On Support) διαφόρων κρίσιμων συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ άλλων των ελικοπτέρων Black Hawk και MH-60R.

Στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, θα υπογράψουν, παρουσία και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Επιπλέον, θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, ενώ θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Διαβάστε επίσης

Στην Αθήνα ο Ρούμπιο: Γκιλφόιλ και Γεραπετρίτης στην υποδοχή στο αεροδρόμιο – Η ατζέντα της επίσκεψης και οι συμφωνίες

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Εξοπλιστικά, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Άγκυρα

«Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο» – Μαζική διαδήλωση στην Αθήνα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Ρεκόρ φόρων στα 5,12 δισ. ευρώ – Πάνω από 100.000 εκπρόθεσμες δηλώσεις

EvaMarieSaint3
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Eva Marie Saint: Πέθανε η θρυλική πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ – Το Όσκαρ, ο Καζάν και το πάθος για το θέατρο

ypex_2506_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για επέτειο 7ης Οκτωβρίου: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη εκεχειρία και λύση δύο κρατών

kievo
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

titan-new
BUSINESS

TITAN: Επενδυτική βαθμίδα από S&P με BBB-, ανοίγει δρόμος για φθηνότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευελιξία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

eleonora-meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους... εργοδότες που «εκβιάζονται»

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

leyen-zelensky-costa
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο βάζει όρους πριν καν περάσει την πόρτα της ΕΕ: Όχι στην ένταξη χωρίς πρόσβαση στην πώληση σιτηρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 08:38
eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Ρεκόρ φόρων στα 5,12 δισ. ευρώ – Πάνω από 100.000 εκπρόθεσμες δηλώσεις

EvaMarieSaint3
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Eva Marie Saint: Πέθανε η θρυλική πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ – Το Όσκαρ, ο Καζάν και το πάθος για το θέατρο

ypex_2506_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για επέτειο 7ης Οκτωβρίου: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη εκεχειρία και λύση δύο κρατών

1 / 3