Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μπλουζάκια και καπέλα με τη φράση «Ελευθερώστε τον Ράσελ» πουλά ο Ράσελ Μπραντ μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός, ο οποίος στις 5 Νοεμβρίου κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων γυναικών και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα ετών και έξι μηνών, δημιούργησε μία σειρά προϊόντων τα οποία διέθεσε στο κοινό και τους υποστηρικτές του μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ευεξίας του, «Reborn».

Όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ πωλούνται έναντι 34,99 δολαρίων.

Ο Μπραντ επιμένει στην αθωότητά του και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, «Το Reborn είναι η δική μου απάντηση σε έναν κόσμο που θέλει να σας κάνει άρρωστους, μουδιασμένους και σιωπηλούς. Προσπάθησαν να με φιμώσουν, να με σταματήσουν και να με αποκλείσουν από κάθε πλατφόρμα, όμως εδώ αντεπιτιθέμεθα. Και αυτός είναι ο δικός σας άμεσος τρόπος να σταθείτε στο πλευρό μου και να κρατήσετε αυτή την αποστολή ζωντανή».

Η σύζυγος του ηθοποιού, Λόρα Μπραντ, είχε προηγουμένως μεταφέρει μήνυμα του κωμικού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της εβδομαδιαίας εκπομπής τους στο YouTube, «Sunday Service with the Brands», στις 15 Νοεμβρίου, κατά το οποίο ίδιος υποστήριζε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον απόστολο Παύλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» ο Ράσελ Μπραντ εξετάζει, μάλιστα, το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση τόσο κατά της καταδίκης του όσο και κατά της ποινής που του επιβλήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Νούσιας για «Ντέρτι»: Είναι ο καημός μας και το πάθος μας – Είναι μια εποχή, που υπήρξε ελευθερία αλλά και ασυδοσία»

Σταύρος Νικολαΐδης: «Ούτε για τη μητέρα μου δεν έχω κλάψει τόσο όσο για τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Ηλίας Μαμαλάκης: «Ξεχωρίζω τον Άκη… όλοι οι άλλοι είναι βάλε νεράκι, βουτυράκι, σκ@τουλ@κι…»