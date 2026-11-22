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Ο Τάσος Νούσιας κάθισε στον καναπέ του «For You» με τη Φαίη Σκορδά και άνοιξε την καρδιά του για το πόσο δυσκολεύτηκε να προσεγγίσει τον ρόλο του Αλέκου στο «Ντέρτι». Στη συνέχεια, έκανε και μια μικρή αναφορά στην κόρη του και πόσο παρακολουθεί την πορεία του.

«Το Ντέρτι είναι ο καημός μας και το πάθος μας. Είναι μια εποχή, που υπήρξε ελευθερία αλλά και ασυδοσία. Πήγαινα και σε μπουζούκια και σε ροκάδικα και πανκάδικα. Υπήρχε ο έρωτας και το φλερτ. Τη χυλόπιτα την έτρωγες σε πρώτο χρόνο, ενώ τώρα δυστυχώς η γενιά έχει εγκλωβιστεί στο virtual reality», δήλωσε ο ηθοποιός και συνέχισε:

«Έχει την αισθητική αυτής της εποχής. Έχει φροντιστική αισθητική. Υπήρχε τότε πλουραλισμός και χρώματα. Όταν διάβασα το σενάριο, σφίχτηκε το στομάχι μου και σκέφτηκα “από πού να το πιάσω;”. Δυσκολεύτηκα να βρω δικαιολογία γιατί είναι αδικαιολόγητο. Δολοφονείς τον γιο του καλύτερου σου φίλου, τον κοιτάς στα μάτια και προσπαθείς να πεις ότι δεν τον έκανες;

Στην πορεία της σειράς θα αποκαλυφθεί το παρελθόν του και γιατί έχει εγωκεντριμό, φιλοδοξία και είναι αριβίστας. Θα μου πεις αυτό δικαιολογείται; Έχει σοβαρά τραύματα και αντιφάσεις μεγάλες».

Η σκηνή με τον Λεωνίδα Κακούρη που ήταν πρόκληση

«Για εμάς έχει ενδιαφέρον όσο σκοτεινός είναι ένας ρόλος, από που μπορείς να τον πιάσεις. Σε σκηνές υποφέρουμε και έχουμε αντίσταση. Αυτή τη σκηνή με τον Λεωνίδα στο καμαρίνι ήταν πρόκληση. Να τον κοιτάς στα μάτια και να του ορκίζεσαι ότι δεν θα έκανες κακό στο παιδί του. Είναι ένα φορτίο που λες πρέπει να φύγει. Έχω πολλές σκηνές που είναι σε φυσική σύγκρουση με εμένα», είπε παρακάτω.

Για την κόρη του ανέφερε ο Τάσος Νούσιας: «Η κόρη μου δεν έχει δει τη σειρά. Δεν ξέρω αν το κάνει σε δεύτερο χρόνο. Μικρή με παρακολουθούσε περισσότερο. Στην τρυφερή της ηλικία δεν την άφηνα να βλέπει ρόλους μου».

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