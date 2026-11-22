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Για την περιπέτεια της υγείας του, τα χρήματα που έχει βγάλει από την τηλεόραση και τις μαγειρικές εκπομπές μίλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1.

«Όταν ήμουν στην Κύπρο, αρρώστησα. Ήμουν κυριολεκτικά αναίσθητος και σκέφτηκα ότι μπορεί να μη βγουν νικητής. Αισθάνομαι τυχερός, επειδή με διάλεξαν χωρίς να το ξέρουν να κάνω κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση. Τα χρόνια πέρασαν και έβγαλα προς τα έξω ότι είμαι αυστηρός. Δεν είχα ποτέ κόντρα με κανένα τηλεοπτικό μάγειρα γιατί δεν ένιωσα ανταγωνισμό. Ακόμα και με την Βέφα Αλεξιάδου, που υπήρξε περιόδος που έχει ενοχληθεί με την παρουσία μου, μιλούσαμε ευγενικά ο ένας στον άλλον», δήλωσε ο Ηλίας Μαμαλάκης.

«Έβγαλα πολύ καλά χρήματα από την τηλεόραση όταν έχασα το 2010 τη σύζυγό μου. Η αρρώστιά της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή και πολλά χρήματα πήγαν εκεί», εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Αναφερόμενος στους μάγειρες που έχουν βγει από μαγειρικά τηλεοπτικά προγράμματα, ο Ηλίας Μαμαλάκης σχολίασε: «Οι περισσότεροι είναι εξαφανισμένοι. Ξεχωρίζω τον Άκη. Όλοι οι άλλοι είναι τετριμμένοι. Βάλε βουτυράκι, νεράκι, σκ@τουλάκι και ένα μακαρονάκι. Δεν νομίζω ότι λείπει εκπομπή μαγειρικής γιατί όλα τα πρωινά μαγειρεύουν».

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