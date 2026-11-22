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Για τα χυδαία, ομοφοβικά σχόλια που διαβάζει για την παράσταση «Νικ Δε Ντικ» στην οποία πρωταγωνιστεί και για τον θεατή που δεν τον χειροκρότησε καθόλου μίλησε ο Ιωάννης Αθανασόπουλος στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1.

«Με θυμώνουν πάρα πολύ τα ομοφοβικά σχόλια για την παράσταση, χωρίς να την έχουν δει. Αποφάσισα συνειδητά να τα δημοσιοποιώ. Όπως μπορεί κάποιος να μπαίνει δημόσια κάτω από το προφίλ μου και να σχολιάζει χωρίς να έχει δει την παράσταση και να με ξέρει. Βλέποντας μία φωτογραφία, που το μισό πρόσωπο είμαι γυναίκα και το άλλο άντρας να κρίνεις εμένα χωρίς να με ξέρεις, είναι λυπηρό».

»Είμαστε πολλά βήματα πίσω σαν κοινωνία και από νέα παιδιά… Από πίσω υπάρχει ένα μένος. Αν με έβλεπαν θα με έδερναν; Θα με έφτυναν; Ή αν τους μιλούσε κάποιος ηθοποιός, θα έλεγαν “εντάξει, μας αρέσεις γιατί είσαι γνωστός;”. Σίγουρα υπάρχουν κάποια τραύματα», πρόσθεσε.

«Ένας κύριος δεν πρέπει να με κοίταξε ούτε πέντε λεπτά»

«Είχε έρθει ένας κύριος την προηγούμενη εβδομάδα στην παράσταση και δεν πρέπει να με κοίταξε ούτε πέντε λεπτά, δεν με χειροκρότησε. Ήταν άρνηση, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ θερμή. Προφανώς είτε δεν του άρεσε είτε έξυσα κάποιο τραύμα. Δεν γίνεται να μην δεις αυτή την παράσταση και να μην προβληματιστείς», πρόσθεσε.

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος εξομολογήθηκε πως ταυτίστηκε στο κομμάτι του bullying, που έχει υποστεί και ο ρόλος. «Όταν ήμουν στο σχολείο, είχα κάποια κιλά παραπάνω και με έλεγαν “χοντρό” και “μπούλι”μπούλη”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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