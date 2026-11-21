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Για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή αλλά και για το πόσο ελεύθερος νιώθει για τις επιλογές του μίλησε ο Νίκος Κουρής στο «For You» του ΑΝΤ1.

«Δεν είμαι καθόλου εγκρατής σε όλα στη ζωή μου και σε κουτάκια. Είμαι του ό,τι τύχει. Δεν είμαι συντηρητικός στη δουλειά μου», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Ερωτώμενος για το διαζύγιό του από την Έλενα Τοπαλίδου και τα ΜΜΕ, ο Νίκος Κουρής απάντησε: «Το δέχομαι όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου όπως και να έχει. Είμαι 30 χρόνια στη δουλειά. Έχω μεγάλη εμπειρία πια με τη δημόσια εικόνα μου. Μιλάμε για το γεγονός του γάμου και του διαζυγίου. Δεν με ένοιαζε πολύ και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα και τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο για να φανώ. Μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα. Αν εννοείτε αυτό ότι είμαι σε κουτάκια, είμαι».

«Δεν θα ήθελα να γίνει ηθοποίος ο γιος μου»

Ο Νίκος Κουρής ομολόγησε πως δεν θα ήθελε να γίνει ο γιος του ηθοποιός. «Σπουδάζει Βιολογία και είμαι πολύ χαρούμενος που ειναι χαρούμενος. Είναι σημαντικό να είσαι φίλος με το παιδί σου, αλλά δεν μπορείς να είσαι μόνο φίλος. Δεν θα έκανα άλλο παιδί. Είμαστε τυχεροί που έχουμε παιδί τον Πέτρο», εξομολογήθηκε.

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